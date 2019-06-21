В Житомирській області вже 6 днів не можуть загасити пожежу на звалищі

На території урочища Ржатковка Новоград-Волинського району Житомирської області рятувальники продовжують гасити сміття на полігоні твердих побутових відходів, який загорівся окремими ділянками 16 червня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, з самого ранку 20 червня рятувальники гасили сміття на площі 400 кв. м. До роботи було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки.

"Незважаючи на те, що об'єктний пожежна водойма був використаний ще в перший день загоряння, підвіз води здійснюється з відстані близько 2,5 км двома автоцистернами, які надали комунальні підприємства міської ради. Всього протягом дня було скоєно понад 30 підвезень води", - зазначають рятувальники.

Крім того, гасіння пожежі ускладнюється неможливістю під'їзду техніки і особового складу в окремих осередках пожежі. Станом на 22:00 ліквідовано загоряння сміття на площі 100 кв. м.

Сьогодні вранці рятувальники знову приступили до проведення робіт з гасіння пожежі. Поки ситуація контрольована. Загрози розповсюдження пожежі немає.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Раніше в Житомирській області горіла звалище.