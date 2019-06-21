"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський

Голова фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді України Вадим Новинський та народний депутат Олександр Долженков від імені 51 народного депутата передали до Конституційного Суду України подання про визнання таким, що суперечить Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційного блоку".

На думку авторів подання, закон порушує гарантоване Конституцією право громадян говорити та навчатися рідною мовою і дискримінує громадян за мовною ознакою, фактично, вводячи заборону на використання російської мови та мов інших національних меншин. Російська мова на законодавчому рівні повністю виключається з трудових відносин, сфери освіти, сфери науки, сфери культури, ЗМІ, сфери публічних заходів, сфери обслуговування споживачів, спорту, телекомунікацій та зв'язку, документообігу, листування та інших сфер життя громадян, в яких не допустимо зобов'язувати їх використовувати ту або іншу мову.

Як зазначив нардеп Долженков, Конституція України та міжнародні договори гарантують вільний розвиток, використання і захист мов усіх націй, які проживають на території України. "Закон дискримінує за мовною ознакою 40% всього населення країни - російськомовних українців, називаючи їх національною меншиною. Поряд з українською мовою закон передбачає функціонування лише кримськотатарської мови, англійської мови та інших офіційних мов ЄС, які не поширені в Україні. Ми будемо захищати ці порушені права наших виборців", — заявив він.

Новинський, коментуючи конституційне подання, підкреслив: "В питанні мов багатонаціональної двомовної країни, якою є Україна, ми стоїмо на позиції дотримання конституційних прав. Ми за українську мову як державну, за розвиток російської мови, за доступ до освіти рідними мовами національних меншин. Але ми проти розпалювання в Україні ще й мовної війни. "Мовний" законопроект був прийнятий з грубими порушеннями, винесений на голосування, порушивши чітко описану Регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти "кнопкодавства", через що, нагадаю, рік тому Конституційний Суд скасував попередній "мовний" закон".