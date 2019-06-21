У Києві відкрили першу smart-вулицю, – КМДА

20 червня у Києві презентували інноваційний та унікальний для України простір – smart-вулицю. Її поява стала можливою завдяки спільним зусиллям міської ініціативи Kyiv Smart City та компанії KAN Development, повідомляє сайт Києва.

Перша «розумна» вулиця розташована в межах вул. Салютної та є яскравим прикладом того, як інноваційні прилади можуть зробити життя в місті комфортним і безпечним. Окрім безкоштовного міського Wi-Fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, на Салютній є перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря. Вона була встановлена в рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. Датчик вимірює концентрацію дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 і РМ10), рівень оксиду азоту (NO), оксиду сірки (SO2), озону (O3), бензолу (C6H6), діоксиду азоту (NO₂), чадного газу (CO), а також температуру і вологість. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснює мобільна лабораторія, яка щоденно робить забір та аналіз. Дані доступні на порталі air.kyivsmartcity.com.

Є на smart-вулиці й інші корисні прилади та сервіси. Наприклад, 12 камер відеоспостереження гарантують високий рівень безпеки, «розумне» освітлення, що автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху, заощаджує електроенергію, а пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людям з інвалідністю. Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику. Усе це допоможе мешканцям навколишніх будинків заощаджувати свій час, зусилля та почуватися в безпеці.

Як зазначила координатор ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко, перша smart-вулиця в Києві – це втілення міжнародної практики створення Living Lab.

"Такі "живі" лабораторії дозволяють в умовах міста протестувати нові технології, покликані покращити життя його мешканців. Це і "розумне" освітлення, і контроль екологічної ситуації, і відеоспостереження, і багато іншого. У рамках проекту, реалізованого ініціативою Kyiv Smart City спільно з компанією KAN Development, ми матимемо можливість перевірити на практиці досягнення українських і закордонних стартапів, аби в майбутньому запровадити найкращі технології в інших районах столиці", – зауважила вона.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров зазначив, що поява першої smart-вулиці у Києві – важливий крок у розвитку "розумної" інфраструктури.

"Kyiv Smart City – це не тільки складні технологічні проекти для міської інфраструктури. Це також і застосування інноваційних механізмів для вирішення буденних проблем містян. Я радий, що кияни, які проживають на вул. Салютній, мають вільний доступ до можливостей, що їх дає інтернет речей. А це, окрім іншого, сучасний рівень безпеки, енергоощадні технології та якісний інтернет. І такі умови мають отримати якомога більше киян. Тому ми працюватимемо над тим, щоб "розумних" вулиць на мапі Києва стало більше!" – сказав директор Департаменту.

За словами засновника KAN Development Ігоря Ніконова, вони вперше з українських девелоперів встановили станцію еко-моніторингу якості повітря, 12 камер відеонагляду та навіть тривожну кнопку в межах житлового кварталу.

"На прикладі реалізованої смарт-вулиці заохочуємо інших забудовників та місто долучатися до створення сучасної інфраструктури. "Розумне" середовище – це простір, де перевагу надають велосипедам, де вся необхідна інфраструктура на кшталт дитячого садочку та магазинів розташована у пішій доступності, де ви можете зарядити свій девайс, сидячи на лавочці з USB-зарядками, що живляться від сонячних панелей у власному дворі", – прокоментував Ігор Ніконов.