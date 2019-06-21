Третина українців підтримує судову реформу, що проведена після 2014 року, – Центр Разумкова

30,7% громадян висловили свою підтримку змін у системі правосуддя, які відбулися в Україні впродовж останніх 4 років. При цьому трохи більше половини опитаних (52,2%) зізналися, що не стежать за змінами у судовій системі, і майже стільки ж (55%) отримують інформацію про діяльність судів виключно із засобів масової інформації.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН, посилаючись на результати дослідження, яке було проведене Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова та презентоване в п'ятницю, 21 червня.

60,6% опитаних вважають позитивними прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя, а 68,3% підтримують створення нового Верховного Суду "з нуля".

59% позитивно оцінили можливість для людей, які не з системи – адвокатів і вчених претендувати на посади суддів, а 59,9% підтримали запровадження нових правил судового процесу.

При цьому 42,1% опитаних визнали, що судова реформа перебуває зараз на етапі активної реалізації, і вимагає ще низки важливих кроків, таких як реформа адвокатури (64,9%), реформа правової освіти (66,2%), введення єдиних стандартів правової професії (71,5%), реформа прокуратури (74,4%), реформа органів досудового слідства (73,2%).

Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.