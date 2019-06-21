підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 16:09 10
Європа 2019-06-21T16:48:06+03:00
Українські Новини
"Євробляхи", кинуті власниками в Словаччині здадуть на металобрухт

"Євробляхи", кинуті власниками в Словаччині здадуть на металобрухт

Кинуті українцями "євробляхи" у прикордонному селі Убля в Словаччині місцева влада здасть на металобрухт. Про це йдеться в сюжеті програми SiriusNews телеканалу Sirius.

Через захаращеність населеного пункту старими автомобілями незадоволені місцеві жителі, тому "євробляхи" почнуть утилізувати.

Від минулого року тут стоять більше трьохсот автомобілів, більшість з яких вже постраждали від мародерів: у них розбите скло, викрадено деталі і розбиті салони.

При цьому транспортом зайняті не тільки парковки, але і двори місцевих жителів, узбіччя і навіть територія біля лісу. Вивозили сюди авто, щоб не сплачувати гроші за розмитнення в Україні.

Номерні знаки двох десятків "євроблях" вже передали поліції. Якщо власники не будуть реагувати на заклик вивезти свої машини, то, ймовірно, втратять їх.

Варто відзначити, що місцевий сільський голова вже здала на металобрухт першу машину, яка знаходилася на комунальній території. Далі візьмуться й за інші "євробляхи".

Нагадаємо, що Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці.

Завдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше через "євробляхи" реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.
Архів
Новини
Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився 17:15
Петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів 17:00
В Житомирській області вже 6 днів не можуть загасити пожежу на звалищі 16:58
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok