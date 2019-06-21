"Євробляхи", кинуті власниками в Словаччині здадуть на металобрухт

Кинуті українцями "євробляхи" у прикордонному селі Убля в Словаччині місцева влада здасть на металобрухт. Про це йдеться в сюжеті програми SiriusNews телеканалу Sirius.

Через захаращеність населеного пункту старими автомобілями незадоволені місцеві жителі, тому "євробляхи" почнуть утилізувати.

Від минулого року тут стоять більше трьохсот автомобілів, більшість з яких вже постраждали від мародерів: у них розбите скло, викрадено деталі і розбиті салони.

При цьому транспортом зайняті не тільки парковки, але і двори місцевих жителів, узбіччя і навіть територія біля лісу. Вивозили сюди авто, щоб не сплачувати гроші за розмитнення в Україні.

Номерні знаки двох десятків "євроблях" вже передали поліції. Якщо власники не будуть реагувати на заклик вивезти свої машини, то, ймовірно, втратять їх.

Варто відзначити, що місцевий сільський голова вже здала на металобрухт першу машину, яка знаходилася на комунальній території. Далі візьмуться й за інші "євробляхи".

Нагадаємо, що Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці.

Завдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше через "євробляхи" реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.