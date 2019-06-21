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21 червня 2019, пʼятниця, 15:54 238
Економіка 2019-06-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
США допоможуть Україні запустити новий ринок електроенергії, – ЗМІ

США допоможуть Україні запустити новий ринок електроенергії, – ЗМІ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фото: ictworks.org
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фото: ictworks.org

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводить в Києві семінари-тренінги для підготовки компаній-постачальників до роботи в новому ринку електроенергії, відкриття якого заплановано на 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Програма тренінгів спрямована на роз'яснення міжнародних практик роботи на лібералізованих ринках його основним учасникам: постачальникам, трейдинговим компаніям, постачальникам універсальних послуг (постачальники електроенергії населенню за фіксованими тарифами). Навчання проводиться групою міжнародних експертів з США, Польщі, Болгарії.

Згідно з прийнятим Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що USAID рекомендувало запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку і правовій базі.

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