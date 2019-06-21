Біля Мадрида археологи знайшли старовинне місто з найдавнішою мечеттю в Європі

В Іспанії в околицях Мадрида археологи виявили руїни стародавнього міста, серед яких, можливо, розташована мечеть. Про це повідомляє Live Science.\r\nЧисленні руїни в стародавньому покинутому місті вестготів Реккополісі вдалося детально розглянути в ході геомагнітних досліджень. Там виявлені сліди палацу і будову, яка може виявитися однією з найстаріших мечетей в Європі.\r\nВчені помітили, що одне з великих будівель відрізняється від інших, а його розташування стін збігалося з напрямком на Мекку. Відзначається, що планування будови також нагадує мечеть.\r\nПідтвердити версію з мечеттю допоможе тільки розвідка, але руїни знаходяться в передмісті Мадрида під площами, вільними від розкопок.\r\nРеккополіс був столицею держави вестготів, заснованої в Темні століття. Його вік сягає приблизно 1400 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Танзанії реконструювали місце проживання стародавніх людей. Також археологи розповіли про боротьбі первісних стоматологів з карієсом.\r\nРаніше вчені розповіли про раціоні людей, які жили 400 000 років тому.