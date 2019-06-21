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21 червня 2019, пʼятниця, 15:50 10
Наука 2019-06-21T16:48:51+03:00
Українські Новини
Біля Мадрида археологи знайшли старовинне місто з найдавнішою мечеттю в Європі

Біля Мадрида археологи знайшли старовинне місто з найдавнішою мечеттю в Європі

Древній покинутий місто вестготів Реккополіс. Фото: livescience.com
Древній покинутий місто вестготів Реккополіс. Фото: livescience.com

В Іспанії в околицях Мадрида археологи виявили руїни стародавнього міста, серед яких, можливо, розташована мечеть. Про це повідомляє Live Science.

Численні руїни в стародавньому покинутому місті вестготів Реккополісі вдалося детально розглянути в ході геомагнітних досліджень. Там виявлені сліди палацу і будову, яка може виявитися однією з найстаріших мечетей в Європі.

Вчені помітили, що одне з великих будівель відрізняється від інших, а його розташування стін збігалося з напрямком на Мекку. Відзначається, що планування будови також нагадує мечеть.

Підтвердити версію з мечеттю допоможе тільки розвідка, але руїни знаходяться в передмісті Мадрида під площами, вільними від розкопок.

Реккополіс був столицею держави вестготів, заснованої в Темні століття. Його вік сягає приблизно 1400 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Танзанії реконструювали місце проживання стародавніх людей. Також археологи розповіли про боротьбі первісних стоматологів з карієсом.

Раніше вчені розповіли про раціоні людей, які жили 400 000 років тому.

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