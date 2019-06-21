Замість "медреформи" необхідне відновлення медицини, – Льовочкін

Прийнята за старої влади «реформа охорони здоров'я» продовжує руйнувати українську медицину. За словами народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Сергія Льовочкіна, після парламентських виборів перед новою владою постане завдання ліквідації наслідків "реформи" та збільшення фінансування охорони здоров'я.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

"Під брендом "реформи" Україні нав'язали різке скорочення бюджетного фінансування медицини. Законодавчо це прозвучало як зниження з "не менше 10% від національного доходу" до "не менше 5% від ВВП". Але навіть цей знижений рівень не витримується. За 5 років частка медицини в ВВП знизилася з 4,2% в 2013 році до 3,3% в 2018-му, а за прогнозом на 2019-й передбачається 3,1% ВВП. За кожною сотою часткою урізаного відсотка – сотні тисяч українців, які не отримали медичної допомоги. Ми повинні зупинити це падіння", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що навіть урізана стаття витрат на охорону здоров'я фінансується не в повному обсязі. За підсумками 4 місяців 2019 року фінансування охорони здоров'я із загального фонду держбюджету склало 86% від плану на період. Причому держзакупівлі медикаментів профінансовані всього на 0,02%.

За словами народного депутата, наслідком урізання витрат на медицину стало скорочення у порівнянні з 2013 роком на 26% числа медустанов, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, а також зменшення на 22% кількості лікарень. При цьому в тих лікарнях, які залишаються, скорочуються койко-місця.

"За 5 років закрито 403 лікарні. Залишилося 1 416, але при продовженні "реформи" ми недорахуємось і багатьох з них. Тому завдання нового уряду після виборів – не реформи, а відновлення знищуваної системи. Зупинити скорочення мережі медичних закладів, особливо в сільській місцевості, відновити нормальну роботу екстреної медичної допомоги та ліквідувати дефіцит медпрепаратів, що закуповуються під держпрограми за бюджетні кошти – це реально зробити вже у 2019 році", – резюмував Сергій Льовочкін.