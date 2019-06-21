ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" перерахував до державного бюджету майже 44 млн гривень невикористаних субсидій

В травні 2019 року ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" зробив перерахунок невикористаних субсидій на суму 43,7 млн грн., нарахованих до 1 лютого 2019 р. впродовж опалювального періоду 2018-2019 рр. Перерахунок був виконаний у відповідності до постанови КМУ № 534 по майже 60 тис особових рахунків.

Протягом жовтня 2018 – травня 2019 рр. близько 300 тис домогосподарств Дніпропетровської області отримали безготівкову субсидію на газ на загальну суму 785 млн грн. Станом на травень у 59,8 тис клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" залишалися невикористаними 43,7 млн грн державних компенсацій на оплату газу. Це на 81% менше порівняно з минулим роком.

«На відміну від минулого року, споживачам не повертатимуть готівкою зекономлену вартість газу до 100 кубометрів. Перерахунок відбувся в автоматичному режимі і його відображено на сумі в квитанції за травень, – повідомила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь. – Варто нагадати, що з травня уже розпочалось призначення житлової субсидії на наступний строк, тому, отримавши інформацію про наявну прострочену понад місяць заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 грн, - житлова субсидія на наступний сезон не буде призначена».

Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію, - житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону.

Тому, з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

Аби не допускати заборгованості, ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" звертає увагу споживачів, що орієнтуватися потрібно суто на суму до сплати, вносити її вчасно та в повному обсязі. Інформацію щодо переплат або боргів можна дізнатися з квитанцій за газ, які щомісяця компанія надсилає поштою. Крім того, клієнти "Дніпропетровськгаз Збуту" можуть в будь який час перевірити баланс особового рахунку в особистому кабінеті на сайті 104.ua та іншими дистанційними сервісами – мобільними додатками 104 Mobile або 104 Mobile Lite, Viber бот 7104ua.