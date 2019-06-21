Унікальна виставка доісторичних велетнів відкривається у Львові

Унікальна виставка "Льодовикова епоха: Повернення мамута до Львова" відкриється для широкого кола глядачів у Державному природознавчому музеї НАН України 26 червня. Про це на прес-конференції в туристичній столиці Західної України сьогодні розповіли представники музею та Фонду Ріната Ахметова.

Виставка створена в рамках проекту "Динамічний музей" Фонду та стала першою частиною нової постійної експозиції "Симфонія життя".

Головними експонатами льодовикової епохи стали мамут найвеличніший і носоріг волохатий. Як розповіли представники музею, рештки доісторичних тварин були виявлені на початку ХХ століття в озокеритовій копальні біля села Старуня нині Івано-Франківської області. Кожна знахідка по-своєму унікальна та має величезне значення для світової науки.

"Мамут настільки добре зберігся, що робітники, які натрапили на знахідку, порізали його шкіру собі на черевики. Тому вчені, коли з’ясували, що це за знахідка, були змушені забирати шматки його шкіри у мешканців села через суд. Волохатий носоріг зберігся гірше, але якщо скелетів мамутів у світі досить багато, то рештки волохатих носорогів, знайдених не у вічній мерзлоті, представлені лише у кількох музеях світу", – розповіли наукові співробітники музею Наталя Дзюбенко та Андрій Бокотей.

Втім, ще кілька років тому на мамута та носорога чекала сумна доля. Через брак фінансування найцінніші експонати десятиліттями залишалися в сховищі й могли бути назавжди втрачені. Усе змінилося 2012 року, коли Музей виграв у конкурсі "Динамічний Музей" Фонду Ріната Ахметова.

"Завдяки проекту "Динамічний музей" співробітники музею розробили дорожню карту змін, які могли б зробити музей цікавим для сучасної аудиторії. Фонд підтримав цю програму й виконав свої зобов’язання. Крім реставрації доісторичних тварин, музей був оснащений сучасними мультимедійними технологіями, а його працівники пройшли навчання та стажування в найкращих музеях світу. Крім того, у будівлі встановлено новий ліфт для зручності людей з інвалідністю. Тепер музей зможе скласти конкуренцію індустрії розваг і утриматися на культурній мапі України", – зазначила Тетяна Кухоцька, директорка з розвитку проектів Фонду.

За її словами, ще до офіційного відкриття виставка серйозно зацікавила представників світової наукової спільноти. Хоча мамут і носоріг пролежали під землею тисячоліття, озокерит і інші нафтопродукти зупинили процеси розкладання. У результаті збереглися кістки та зуби, а також м’які тканини тварин. Більш того, своєчасна реставрація дала змогу зберегти експонати для подальших наукових досліджень і відкриттів.

Підтвердженням цих слів став круглий стіл, який відразу після прес-конференції відбувся в стінах Державного природознавчого музею НАН України. Вчені з України, Швейцарії та США зібралися для того, щоб обмінятися досвідом збереження унікальних музейних фондів та визначити оптимальні шляхи їх розвитку. Як показав проект "Динамічний музей", українські музеї здатні йти в ногу з часом і зацікавити навіть найвибагливішого відвідувача завдяки впровадженню новітніх технологій і стандартів наукової діяльності.

"Сьогодні перед українськими музеями – нові виклики, і вони намагаються на них відповідати. У рамках проекту "Динамічний музей" відбулося багато зустрічей з провідними світовими музейними фахівцями. На них обговорювали проблеми розвитку українських музеїв і ті виклики, які перед ними стоять. Ці обговорення я навіть даю своїм студентам прослуховувати як лекції", – зазначив учасник круглого столу, голова Асоціації музеїв і галерей Зеновій Мазурик.

Виставка "Льодовикова епоха: Повернення мамута до Львова" розкриває світ доісторичних тварин, допомагає дізнатися про їхнє життя з екранів моніторів і взяти участь в інтерактивних іграх. Відвідувачі також побачать, як полювали люди в доісторичні часи, погостюють у кроманьйонця, макет житла якого поряд із мамутом і носорогом також буде представлений на виставці.