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21 червня 2019, пʼятниця, 13:39 152 Документ
Медицина 2019-06-21T16:45:03+03:00
Українські Новини
Без підготовки впроваджувати не можна, – Деркач вимагає через суд скасувати електронні рецепти

Без підготовки впроваджувати не можна, – Деркач вимагає через суд скасувати електронні рецепти

Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач (позафракційний) подав позов до Окружного адміністративного суду м. Києва, вимагаючи скасувати запровадження електронних рецептів для людей, які мешкають у селах, не можуть своєчасно їх оформити і отримати ліки.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Деркач зазначив, що впроваджувати електронні рецепти можна лише після ретельної підготовки.

"Я подав позов до суду з вимогою скасувати електронний рецепт, поки не буде відпрацьована система його оформлення і не будуть достатньо комп'ютеризовані всі лікарі, які виписують рецепт. Поки будь-яка людина - з Глухівського, Ямпільського або Середино-Будського району - не зможе оформити і отримати ліки без шкоди для здоров'я", - зазначив Деркач.

Він також заявив, що питання з приводу електронних рецептів часто звучать на зустрічах з людьми.

"Я регулярно спілкуюся з людьми на Сумщині. І знаєте, з яким питанням вони підходять до мене все частіше: як отримати «доступні ліки», якщо немає можливості оформити електронний рецепт? Що робити, якщо лікар захворів, а ніхто інший такий рецепт не оформить? Як бути, якщо їхати в лікарню за рецептом саме зараз немає можливості (хто коли-небудь їздив нашими дорогами - він зрозуміє), а виписати його за кілька днів до закінчення дії попереднього - не можна?" - написав Деркач.

Від зазначив, що ідея з електронними рецептами - правильна, але її бездумна реалізація тільки зробила життя людей гірше.

"По суті, ідея впровадження електронного рецепта - правильна. Тільки гладко все було лише на папері ... Бездумна реалізація цієї ідеї зробила життя людей тільки гіршим, залишила жителів сіл і невеликих містечок взагалі без ліків. В існуючих умовах без ретельної попередньої підготовки їх впроваджувати не можна", - резюмував Деркач.

Як відомо Андрій Деркач подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через те, що в країні більше 2 років немає міністра охорони здоров'я.

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