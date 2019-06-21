Без підготовки впроваджувати не можна, – Деркач вимагає через суд скасувати електронні рецепти

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач (позафракційний) подав позов до Окружного адміністративного суду м. Києва, вимагаючи скасувати запровадження електронних рецептів для людей, які мешкають у селах, не можуть своєчасно їх оформити і отримати ліки.\r\nПро це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.\r\nДеркач зазначив, що впроваджувати електронні рецепти можна лише після ретельної підготовки.\r\n"Я подав позов до суду з вимогою скасувати електронний рецепт, поки не буде відпрацьована система його оформлення і не будуть достатньо комп'ютеризовані всі лікарі, які виписують рецепт. Поки будь-яка людина - з Глухівського, Ямпільського або Середино-Будського району - не зможе оформити і отримати ліки без шкоди для здоров'я", - зазначив Деркач.\r\nВін також заявив, що питання з приводу електронних рецептів часто звучать на зустрічах з людьми.\r\n"Я регулярно спілкуюся з людьми на Сумщині. І знаєте, з яким питанням вони підходять до мене все частіше: як отримати «доступні ліки», якщо немає можливості оформити електронний рецепт? Що робити, якщо лікар захворів, а ніхто інший такий рецепт не оформить? Як бути, якщо їхати в лікарню за рецептом саме зараз немає можливості (хто коли-небудь їздив нашими дорогами - він зрозуміє), а виписати його за кілька днів до закінчення дії попереднього - не можна?" - написав Деркач.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВід зазначив, що ідея з електронними рецептами - правильна, але її бездумна реалізація тільки зробила життя людей гірше.\r\n"По суті, ідея впровадження електронного рецепта - правильна. Тільки гладко все було лише на папері ... Бездумна реалізація цієї ідеї зробила життя людей тільки гіршим, залишила жителів сіл і невеликих містечок взагалі без ліків. В існуючих умовах без ретельної попередньої підготовки їх впроваджувати не можна", - резюмував Деркач.\r\nЯк відомо Андрій Деркач подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через те, що в країні більше 2 років немає міністра охорони здоров'я.