АМКУ оштрафував туроператора Join Up на 1,5 млн гривень

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував туристичного оператора Join Up на суму 1,5 млн гривень за поширення недостовірної інформації щодо авіаперевізників.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"АМКУ оштрафував туроператора "Джоін Ап!" на 1,5 млн грн за поширення недостовірної інформації щодо авіакомпаній-перевізників", - сказано в ньому.

Вказується, що туроператор пропонував своїм потенційним клієнтам послуги авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і Windrose, з якими насправді не мав угод.

У портфелі Join Up 45 напрямків, в 2019 році планується відкриття ще двох нових напрямків.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником Join Up є компанія з надання послуг бронювання "ACS-Україна", кінцеві бенефіціарні власники якої - Тетяна Альба і Юрій Альба.

Компанія Join Up заснована в 2009 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Join Up спільно з Bukovyna Airlines запустили новий рейс "Рівне - Шарм-ель-Шейх".

Минулого літа більше 200 клієнтів Join Up "застрягли" в єгипетському місті Хургада і не могли вилетіти до Львова.