АМКУ оштрафував туроператора Join Up на 1,5 млн гривень

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував туристичного оператора Join Up на суму 1,5 млн гривень за поширення недостовірної інформації щодо авіаперевізників.\r\nПро це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.\r\n"АМКУ оштрафував туроператора "Джоін Ап!" на 1,5 млн грн за поширення недостовірної інформації щодо авіакомпаній-перевізників", - сказано в ньому.\r\nВказується, що туроператор пропонував своїм потенційним клієнтам послуги авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і Windrose, з якими насправді не мав угод.\r\nУ портфелі Join Up 45 напрямків, в 2019 році планується відкриття ще двох нових напрямків.\r\nЗгідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником Join Up є компанія з надання послуг бронювання "ACS-Україна", кінцеві бенефіціарні власники якої - Тетяна Альба і Юрій Альба.\r\nКомпанія Join Up заснована в 2009 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Join Up спільно з Bukovyna Airlines запустили новий рейс "Рівне - Шарм-ель-Шейх".\r\nМинулого літа більше 200 клієнтів Join Up "застрягли" в єгипетському місті Хургада і не могли вилетіти до Львова.