"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики і утримання цін для населення у новому ринку електроенергії, - Петриковець

Директор державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець переконаний, що Україна не може втратити шанс на впровадження нового ринку електроенергії за європейським взірцем. Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Бізнес".

"Готовність залежить від людей. Одразу без проблем не може бути. Особисто моя думка, якщо ми зараз втратимо час, то ми ризикуємо відкласти впровадження ринку на тривалий час. Протягом останніх двох років я займався впровадженням реформи, працюючи в "Енергоатомі", і я знаю, що це важливий шанс, яким ми повинні скористатися. Якщо зараз не стартуємо, далі вибори, зимовий період, актуальні проблеми в цей час не будуть вирішуватися. Ринок потрібно запускати і поступово активізувати ринкові сегменти", - сказав Петриковець.

Костянтин Петриковець пояснив функції ДП "Гарантований покупець" в новому ринку.

"Згідно з останніми рішеннями, є три головні напрями діяльності нашого ДП. Перш за все, це забезпечення роботи зеленої генерації. Ми викуповуємо електроенергію за зеленим тарифом і продаємо її на ринку "на добу вперед". По-друге, ми забезпечимо функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення не виросли після старту ринку. Ми купуємо електроенергію у "Енергоатома" і "Укргідро", частину продаємо Постачальникам універсальних послуг (постачальники населенню за фіксованим тарифом, - ред.) за цінами, які дозволять їм зберегти поточний тариф для населення. Частину продаємо на ринку "на добу вперед" для компенсації втрат. Третій напрямок: аукціони для зеленої генерації. Відповідно до закону, вони будуть проводиться з 2020 році. Але вже зараз ми повинні готуватися, створювати нормативну базу, напрацьовувати процедури, навчати персонал", - зазначив очільник підприємства.

Як повідомлялося, 1 липня повинен запуститися новий ринок електроенергії, якій є частиною міжнародних зобов’язань України в напрямку імплементації Третього енергопакету ЕС. Для своєчасного запуску ринку, Урядом на базі ДП "Енергоринок" створені два державних підприємства "Оператор ринку" і "Гарантований покупець". Перше організовує торгівлю електроенергією на електронних майданчиках. "Гарантований покупець" забезпечує покупку всієї зеленої електроенергії, а також виконує важливу роль в забезпеченні ціни для населення на існуючому рівні (так званий механізм PSO).