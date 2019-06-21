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21 червня 2019, пʼятниця, 11:51 26
Судова влада 2019-06-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. гривень за мільйонні збитки іноземним кінокомпаніям

Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. гривень за мільйонні збитки іноземним кінокомпаніям

Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за нанесення збитків іноземним кінокомпаніям на 7,3 млн гривень у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"У Львівській області засуджено зловмисника, який незаконно надавав доступ до хітам кінопрокату. Чоловік завдав збиток відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму в майже 7,3 млн гривень", - сказано в ньому.

Як встановили співробітники відділу протидії кіберзлочинності у Львівській області Карпатського управління кіберполіції, з 10 вересня 2016 року по 3 травня 2019 року 46-річний львів'янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайту.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував гроші за рекламу.

Не маючи дозволу на фільми, що він порушив Закон України "Про авторське право і суміжні права" та завдав кінокомпаніям матеріальний збиток на загальну суму 7,3 млн гривень.

На підставі судового рішення в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, які використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній.

Незаконну діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Обвинувальний акт був направлений до суду.

За його рішенням чоловік був визнаний винним і тепер повинен заплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень, а вся вилучена у львів'янина техніка конфіскована.

Як повідомляли Українські Новини, киберполиция викрила 5 шахраїв, які обікрали понад 150 українців та іноземців на 9 млн гривень на фіктивних фінансових торгах в Запоріжжі.

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