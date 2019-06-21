Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. гривень за мільйонні збитки іноземним кінокомпаніям

Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. гривень за нанесення збитків іноземним кінокомпаніям на 7,3 млн гривень у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"У Львівській області засуджено зловмисника, який незаконно надавав доступ до хітам кінопрокату. Чоловік завдав збиток відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму в майже 7,3 млн гривень", - сказано в ньому.

Як встановили співробітники відділу протидії кіберзлочинності у Львівській області Карпатського управління кіберполіції, з 10 вересня 2016 року по 3 травня 2019 року 46-річний львів'янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайту.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував гроші за рекламу.

Не маючи дозволу на фільми, що він порушив Закон України "Про авторське право і суміжні права" та завдав кінокомпаніям матеріальний збиток на загальну суму 7,3 млн гривень.

На підставі судового рішення в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, які використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній.

Незаконну діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Обвинувальний акт був направлений до суду.

За його рішенням чоловік був визнаний винним і тепер повинен заплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень, а вся вилучена у львів'янина техніка конфіскована.

Як повідомляли Українські Новини, киберполиция викрила 5 шахраїв, які обікрали понад 150 українців та іноземців на 9 млн гривень на фіктивних фінансових торгах в Запоріжжі.