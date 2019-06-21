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21 червня 2019, пʼятниця, 11:25 24
Події 2019-06-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Жінка загинула від удару блискавки у Львівській області

Жінка загинула від удару блискавки у Львівській області

25-річна жінка загинула від удару блискавки у селі Малий Дорошів (Жовківський район, Львівська область) 20 червня. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Жінка була вражена блискавкою близько 19:30 19 червня, коли поверталася додому з поля.

Постраждала була госпіталізована у Львівську міську лікарню швидкої допомоги, де від отриманих травм померла в 7:00 20 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня 55-річна жінка загинула від удару блискавки у Моршині Львівської області.

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