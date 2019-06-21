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21 червня 2019, пʼятниця, 10:51 197 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-06-21T14:00:04+03:00
Українські Новини
Київстар включив 4G ще у 90 населених пунктах

Київстар включив 4G ще у 90 населених пунктах

Національний телеком оператор збільшив територію мережі 4G у 8 областях України, підключивши ще 90 населених пунктів.  До 31 липня 2019 року мобільний інтернет в мережі 4G - необмежено і без сплати за мегабайти для всіх абонентів Київстар.

Можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом в мережі 4G з’явилась у мешканців ще 90 населених пунктів у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях. Зокрема, високошвидкісний інтернет доступний у населених пунктах  Верховина, Царичанка, Покровське, Рені, Катеринопіль, Щорс, Снигурівка, тощо.

На сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6502 великих і малих містах і селищах,  де проживає  28,3 млн чоловік, або 68,2% населення України.

Можливостями 4G зв’язку вже скористалось 5,6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому. 

Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – більше 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіо частот. За 2018 рік і 1 кв 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх  мобільних операторів України. Такі  дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щоб почати користуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.

До 31 липня 2019 року всі абоненти Київстар, незалежно від обраного тарифного плану, можуть користуватись 4G-безлімітом, необмежено і без сплати за мегабайти.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах  NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.


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