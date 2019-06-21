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21 червня 2019, пʼятниця, 10:45 25
Економіка 2019-06-21T14:00:04+03:00
Українські Новини
Пов'язані з Пінчуком компанії вийшли зі складу акціонерів Regal Petroleum

Пов'язані з Пінчуком компанії вийшли зі складу акціонерів Regal Petroleum

Підконтрольна бізнесмену Вадиму Новинському компанія Pelidona Services Limited збільшила частку в компанії Regal Petroleum (Велика Британія) з 54% до 82,65% акцій.

Про це йдеться в повідомленні Regal Petroleum на сайті Лондонської фондової біржі, передають Українські Новини.

При цьому компанії Kelda Limited і Tomkins Trading Limited (обидві - Гонконг), що раніше володіли по 14,326% акцій Regal Petroleum, вийшли зі складу акціонерів компанії.

Раніше компанії Kelda Limited і Tomkins Trading Limited були підконтрольні Віктору й Олені Пінчук.

Згідно з повідомленням "Смарт-Холдингу", цей пакет акцій було куплено в межах реалізації стратегії розвитку бізнесу "Смарт-Холдингу" з видобутку вуглеводнів, при цьому Pelidona Services не має наміру продовжувати подальший викуп акцій на ринку.

"Результати угоди не вплинуть на корпоративне управління Regal Petroleum і на її статус публічної компанії. Не планується жодних змін у раді директорів. Regal Petroleum показує хороші результати діяльності і продовжить залишатися основою газодобувного напряму "Смарт-Холдингу". Стратегія його розвитку передбачає як органічне зростання бізнесу шляхом нарощування видобутку на існуючих родовищах, так і придбання нових активів. Результатом реалізації цієї стратегії має стати максимізація сукупного доходу всіх акціонерів бізнесу", - йдеться в повідомленні.

"Смарт-Холдинг" впевнений, що більш глибока інтеграція з публічними площадками розміщення акцій є інструментом підвищення капіталізації, надасть газовидобувному бізнесу більшу стійкість і відкриє додаткові можливості для взаємовигідного співробітництва з новими інституційними інвесторами.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2018 році компанія Regal Petroleum збільшила чистий прибуток у 23,6 рази або на 52 млн доларів до 54,3 млн доларів.

У серпні 2018 року Пінчук купив 24,4% британської Regal Petroleum.

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