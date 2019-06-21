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21 червня 2019, пʼятниця, 09:59 360
Політика 2019-06-21T13:00:04+03:00
Українські Новини
Грицак назвав одним з ключових завдань "очищення СБУ від російської агентури"

Грицак назвав одним з ключових завдань "очищення СБУ від російської агентури"

Очищення Служби Безпеки України від агентів російських спецслужб було і залишається одним з ключових завдань. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Більше двох десятиліть російські спецслужби насичували своєю агентурою всі щаблі державної влади, Збройні сили, правоохоронні і розвідувальні органи України. І це не тільки агентура в класичному розумінні, тобто отримана вербувальним шляхом. Було досить багато тих, хто під впливом російської пропаганди або дружнього спілкування з колегами з російських спецслужб вже мав сформований світогляд прихильника "русского мира". А від нього до класичної вербування - лише один крок", - заявив глава СБУ.

За словами Грицака, очищення Служби відбувалося за кількома напрямками - вираховували і за законом карали класичних зрадників і звільняли зі Служби тих, хто потенційно готовий зрадити.

"Загалом, за п'ять років за власними матеріалами Служби було порушено 387 кримінальних проваджень щодо 235 співробітників СБУ, серед яких майже 20% саме за злочини, пов'язані з діяльністю на користь російських спецслужб. Ми виявили російських агентів в Департаменті контррозвідки, регіональних управліннях СБУ в Києві та Київській області, Херсонській, Донецькій і Луганській областях, тощо. Серед зрадників були і слідчі, і оперативні співробітники, і працівники технічних підрозділів", - зазначив він.

Як підкреслив Грицак, по кожному розкритому факту зради публічно оповіщалась громадськість, ця інформація доступна сьогодні на сайті СБУ. Крім цього, з часу перемоги Революції Гідності зі Служби звільнили кількасот працівників, які опинилися внутрішньо не готові захищати територіальну цілісність України на Донбасі.

"Ми також опублікували відкриті списки колишніх наших колег, які зрадили військовій присязі і перейшли на службу російських окупантів в АР Крим. Так, поки ми не можемо їх дістати, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Але щорічно, 16 березня, Служба "вітає" їх з Днем зрадника, причому робить це з позиції окупованого півострова шляхом спрямування іменних листівок, трансляцією радіозвернень і установкою бігбордів з персональною інформацією під вікнами будинків зрадників. Вони точно знають, що Служба про їхню зраду ніколи не забуде", - заявив він.
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