підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 09:59 312
Політика 2019-06-21T14:00:04+03:00
Українські Новини
Кожен українець може подати в суд на Росію та отримати компенсації, - Данилюк

Кожен українець може подати в суд на Росію та отримати компенсації, - Данилюк

Україна має  застосовувати сучасні невійськові методи боротьби - тиснути на Росію економічно через судові позови держави та приватних осіб. Цілком реально стягнути кілька десятків трильйонів доларів з Російської Федерації та виплатити грошову компенсацію кожному українцю за анексію Криму та війну на Донбасі. Правова війна, це офіційний термін, є потужним елементом гібридної війни. Це могло б стати частиною національної стратегії, - про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів лідер руху "Спільна справа" Олександр Данилюк.

Будь-яка суперечка між Україною і Росією має розглядатися в міжнародних судах. Але переселенці, учасники бойових дій, полонені - звичайні українські громадяни, яким Росія завдала шкоди, можуть звернутися до українського суду і вимагати компенсацію. Таку стратегію громадянські організації "Спільна справа" та "Сила права" Андрія Сенченка розробили ще в 2014 році як відповідь РФ. Зараз механізм роботи доведений до довершеності. За 5 років опрацьовано 20 тисяч справ різних категорії, направлено в суди. Тисячі справ виграли за фактом російської агресії у Криму та на Донбасі і нанесення шкоди. Факт агресії доводити вже не потрібно – маєте лише довести, що ви постраждали. Українські суди розглядають такі справи. Не потрібно чекати від Москви визнання цих рішень, тому що є багато російського майна за межами РФ. Такі судові рішення дають право накладати стягнення на це майно, - пояснює Данилюк.

Україна має багато угод про взаємодію у сфері правосуддя із більшістю країн світу. Це означає, що українське судове рішення може бути виконане на території країн, із якими є такі угоди. Накладаються арешти на російські активи в Україні - не лише урядові, а й на ті, які належать державним компаніям і в яких частка держави не менше 20 відсотків. Тобто українець, який виграв суд, може легалізувати своє судове рішення за кордоном. Наприклад, у США накласти арешт на майно Росії. Можемо робити так по всьому світу. Значна частина золотовалютних резервів Росії перебуває на депозитних рахунках у банках США. Ці кошти можуть бути арештовані. Такий механізм має стати державною стратегією перемоги, - вважає лідер "Спільної справи".

Але якщо ми підемо шляхом, який підтримують "партії капітуляції", юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду, тобто, громадянам. Росія прагне через українські вибори отримати домовленості щодо конфлікту на Донбасі, які знівелюють її борги перед Україною. Це створить передумови до зняття міжнародних санкцій проти Кремля, - попереджує експерт.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", має наміри об’єднатись на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. "Сила права" – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією. На сайті руху є інформація щодо близько семисот судових рішень, що доводять факти військової агресії РФ, окупації та завданих збитків, а також повідомляється про заарештовані перші російські активи на суму понад 3 мільярди доларів.

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат в президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. В 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.
Архів
Новини
Унікальна виставка доісторичних велетнів відкривається у Львові 13:46
Без підготовки впроваджувати не можна, – Деркач вимагає через суд скасувати електронні рецепти 13:39 Документ
У Грузії на депутата України Єленського напали російські депутати 13:29
АМКУ оштрафував туроператора Join Up на 1,5 млн гривень 13:26
Кількість госпіталізованих після купання в озері в Луганській області збільшилася до 40 13:00
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
більше новин
Суддя ЗСУ Канигіна про судову реформу Зе Команди: діючу модель Верховного суду, де 200 осіб, потрібно переглядати 14:59
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok