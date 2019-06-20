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20 червня 2019, четвер, 21:46 40
Життя 2019-06-21T00:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: "олень узбережжя" заїхав на пляж на машині, але не зміг виїхати

Фото дня: "олень узбережжя" заїхав на пляж на машині, але не зміг виїхати

Одесит заїхав на пляж, але не зміг виїхати. Фото: Микола Пундик
Одесит заїхав на пляж, але не зміг виїхати. Фото: Микола Пундик

В Одесі, на курорті Санжейка в Овідіопольському районі житель Одеси вирішив відпочити на піщаному пляжі і заїхати прямо до моря на автомобілі "Suzuki". Однак пісок на пляжі не відпустив просто так любителя пляжного відпочинку і виїхати він звідти не зміг - автомобіль застряг у пісках. Про це повідомляє Микола Пундик на своїй сторінці в Facebook.

"А головний претендент на приз "Олень узбережжя" щасливий володар сірого корита 2006 року випуску, держ. номер ВН6453ІС. Заїхало на пляж. Обурювалося!!! Але потім виїжджало з 17-30 до 20-15... Зробимо оленя знаменитим!!!" - написав Микола.

В коментарях під постом Миколи Пундика люди весело глумляться над невдалим курортником - на їхню думку, він вже заслужив головний приз - "Олень узбережжя".

Нагадаємо, що в Києві, раніше побили "героя паркування" на Лук'янівці, який перегородив дорогу трамваям і автомобілів. А все тому що на Лук'янівській виник величезний затор через "героя паркування" на трамвайних шляхах.

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