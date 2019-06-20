Lego безкоштовно надасть конструктори для першокласників в 2019 і 2020

Міністерство освіти і науки домовилося з компанією The LEGO Foundation (Данія) про продовження програми співробітництва на два роки - і безкоштовне надання наборів конструкторів для першокласників в 2019 і 2020 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють - вчителі використовують набори коли вивчають з учнями додавання і віднімання, а також під час фізкультхвилинок. Всі відзначають, що ці методики дійсно дають можливість наочно і доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їх вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення. Ми вдячні LEGO Foundation, що вони побачили користь, яку дали ці підходи вчителям, і погодилися продовжити програму ще на наступні 2 роки", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона розповіла, що в цілому для першокласників 2019-2020 навчального року передбачається приблизно 50 великих вантажних машин - траків - набори LEGO.

Планується, що набори LEGO "6 цеглинок" прибудуть в Україну орієнтовно в кінці вересня, а будуть розвезені в школи до середини жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія The LEGO Foundation (Данія) вирішила безкоштовно надати набори конструкторів всім першим класам в 2018-2019 навчальному році.

LEGO випускає конструктори для дорослих.