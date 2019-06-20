підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 21:22 13
Суспільство 2019-06-20T22:30:02+03:00
Українські Новини
Lego безкоштовно надасть конструктори для першокласників в 2019 і 2020

Lego безкоштовно надасть конструктори для першокласників в 2019 і 2020

Конструктор. Фото: lego.com
Конструктор. Фото: lego.com

Міністерство освіти і науки домовилося з компанією The LEGO Foundation (Данія) про продовження програми співробітництва на два роки - і безкоштовне надання наборів конструкторів для першокласників в 2019 і 2020 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють - вчителі використовують набори коли вивчають з учнями додавання і віднімання, а також під час фізкультхвилинок. Всі відзначають, що ці методики дійсно дають можливість наочно і доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їх вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення. Ми вдячні LEGO Foundation, що вони побачили користь, яку дали ці підходи вчителям, і погодилися продовжити програму ще на наступні 2 роки", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона розповіла, що в цілому для першокласників 2019-2020 навчального року передбачається приблизно 50 великих вантажних машин - траків - набори LEGO.

Планується, що набори LEGO "6 цеглинок" прибудуть в Україну орієнтовно в кінці вересня, а будуть розвезені в школи до середини жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія The LEGO Foundation (Данія) вирішила безкоштовно надати набори конструкторів всім першим класам в 2018-2019 навчальному році.

LEGO випускає конструктори для дорослих.

Більше новин про: Lego Міносвіти першокласники

Архів
Новини
Нова жіноча форма ЗСУ. Фото: АрмияInform
У мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ 21:56
Одесит заїхав на пляж, але не зміг виїхати. Фото: Микола Пундик
Фото дня: "олень узбережжя" заїхав на пляж на машині, але не зміг виїхати 21:46
Lego безкоштовно надасть конструктори для першокласників в 2019 і 2020 21:22
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами 21:04
СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича 20:53
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok