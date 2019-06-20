СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича

В Києві Служба безпеки України затримала і депортувала в Білорусь білоруського колишнього політв'язня Олександр Францкевича.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційного порталу Харківської правозахисної групи.

"Вчора він пішов за посвідкою і пропав. Не виходив на зв’язок, додому не прийшов, дружина дзвонила по лікарнях, і там його не було, – розповідають друзі родини. – О третій ночі Олександр зателефонував матері з кордону і сказав, що його депортували до Білорусі".

Чоловік, що є активістом анархічного руху, жив в Україні з 2015 року. На батьківщині його звинувачували у підпалі адміністративних будівель у Мінську, зокрема російського посольства і центра ізоляції правопорушників. У 2011 році його було засуджено до трьох років за хуліганство, навмисне пошкодження майна і несанкціонований доступ до комп’ютерної інформації. Олександр відбув покарання в колонії посиленого режиму. Правозахисні організації визнали Францкевича політв’язнем, повідомляє видання Белсат.

В Україні білоруський громадянин перебував цілком законно. Спочатку мав посвідку на тимчасове перебування як ФОП, а потім одружився із українською громадянкою. В інтерв’ю Олександр розповідав, що не належить до жодної організації, але підтримує контакти з українськими лівими та екологічними активістами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з України депортували грузинського кримінального авторитета "Нукрі Гальського".