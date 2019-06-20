підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 20:53 18
Політика 2019-06-20T21:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича

СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича

Олександр Францкевич. Фото:
Олександр Францкевич. Фото: "Белгазета"

В Києві Служба безпеки України затримала і депортувала в Білорусь білоруського колишнього політв'язня Олександр Францкевича.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційного порталу Харківської правозахисної групи.

"Вчора він пішов за посвідкою і пропав. Не виходив на зв’язок, додому не прийшов, дружина дзвонила по лікарнях, і там його не було, – розповідають друзі родини. – О третій ночі Олександр зателефонував матері з кордону і сказав, що його депортували до Білорусі".

Чоловік, що є активістом анархічного руху, жив в Україні з 2015 року. На батьківщині його звинувачували у підпалі адміністративних будівель у Мінську, зокрема російського посольства і центра ізоляції правопорушників. У 2011 році його було засуджено до трьох років за хуліганство, навмисне пошкодження майна і несанкціонований доступ до комп’ютерної інформації. Олександр відбув покарання в колонії посиленого режиму. Правозахисні організації визнали Францкевича політв’язнем, повідомляє видання Белсат.

В Україні білоруський громадянин перебував цілком законно. Спочатку мав посвідку на тимчасове перебування як ФОП, а потім одружився із українською громадянкою. В інтерв’ю Олександр розповідав, що не належить до жодної організації, але підтримує контакти з українськими лівими та екологічними активістами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з України депортували грузинського кримінального авторитета "Нукрі Гальського".

Більше новин про: СБУ Білорусь Депортація Олександр Францкевич

Архів
Новини
Нова жіноча форма ЗСУ. Фото: АрмияInform
У мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ 21:56
Одесит заїхав на пляж, але не зміг виїхати. Фото: Микола Пундик
Фото дня: "олень узбережжя" заїхав на пляж на машині, але не зміг виїхати 21:46
Lego безкоштовно надасть конструктори для першокласників в 2019 і 2020 21:22
Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Держуправління справами 21:04
СБУ вночі затримала і депортувала білоруського екс-політв'язня Францкевича 20:53
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok