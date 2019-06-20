Кондитерську фабрику "АВК" подарували Сбербанку через мільйонні борги

Господарський суд Донецької області стягнув на користь "АТ "Сбербанк" (Київ) майно ПрАТ "АВК" (Донецька область) у Донецьку в рахунок заборгованості за кредитною лінією в розмірі 56,083 млн доларів.

Про це сказано в рішенні суду від 12 червня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, суд частково задовольнив позов Сбербанку до АВК і звернув стягнення на майно, передане в іпотеку за іпотечним договором, у рахунок часткового погашення заборгованості АВК перед Сбербанком за договором про відкриття кредитної лінії від 15 жовтня 2009 року в сумі 56,083 млн доларів.

До переліку майна входить будівлі цілісного майнового комплексу, в тому числі будівля ділянки виготовлення фруктового напівфабрикату, будівля виробництва драже, цукровий цех.

При цьому в лютому 2017 року АВК подав зустрічну позовну заяву про визнання припиненим з дня ухвалення судового рішення зобов'язання перед Сбербанком за іпотечним договором, посилаючись на втрату права володіння і користування нерухомим майном у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в Донецьку, тобто майно втратило ознаки предмета іпотеки, а тому виконання зобов'язань за іпотечним договором неможливе.

Однак позов задоволено не було, крім того, суд відмовився залучити холдинг A.V.K. Confectionery Holdings Limited (Кіпр) як третю особу.

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, ПрАТ "АВК" перебуває у стані банкрутства.

На сьогодні на підконтрольній території України працює компанія "АВК Конфекшінері" (Київ).

Як повідомляли Українськi Новини, в січні Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика А.В.К." (Дніпро) низку об'єктів майна на користь публічного акціонерного товариства "Промінвестбанк" (Київ) у рахунок погашення заборгованості.

У липні 2016 року Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з ПрАТ "АВК" (Маріуполь) 15,4 млн доларів на користь "Райффайзен Банку Аваль" (Київ).

Після втрати виробничих потужностей у Донецьку і Луганську генеральний директор компанії Володимир Авраменко заснував нову компанію "АВК Конфекшінері", якій зараз належать всі назви продукції колишньої кондитерської компанії "АВК".

Компанія випускає кондвироби під назвами "Королівський Шедевр", "Domior", "Королівський шарм", "Труфальє" та інші, а також каву під назвою "Baristi".

77,8% акцій фабрики володіє A.V.K. Confectionery Holdings Limited (Кіпр).

Власником Сбербанку є Сбербанк Росії.

А ось тим часом, як повідомляли Українські Новини, Roshen збільшила експорт в ЄС на 22%.

EBITDA Roshen склала близько 3 млрд гривень в 2017 році.