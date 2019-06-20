Невідомі через суд намагаються повернути Бойка до "Опозиційного блоку" з "Опозиційної платформи – За життя"

Сьогодні, 20 червня, до Окружного адміністративного суду Києва подано позов з вимогами примусово повернути Юрія Бойка до лав політичної партії "Опозиційний блок". До Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції України, правоохоронних органів та суду спрямовані однотипні заяви та скарги про нібито незаконність формування списку кандидатів у депутати від "Опозиційної платформи - За життя" на чолі з Юрієм Бойком з вимогою не допустити їх реєстрацію.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Усвідомлюючи, що Юрій Бойко є найбільш рейтинговим кандидатом на пост прем'єр-міністра України, що "Опозиційна платформа - За життя" упевнено перемагає на виборах до Верховної Ради, політичні конкуренти від старої та нової влади намагаються будь-якою ціною зупинити реєстрацію списку кандидатів у народні депутати України шляхом судових заборон і сфабрикованих звернень до органів державної влади", - вказано в заяві партії.

Представники "Опозиційна платформа - За життя" заявили, що ніяких правових підстав для недопуску партії до виборів не існує. Також у партії переконані, що влада не зможе перешкодити Юрію Бойку стати народним депутатом й завести до парламенту свою потужну команду.

Нагадаємо, що раніше нова влада вимагала відкриття кримінальних проваджень проти лідерів партії Юрія Бойка та Віктора Медведчука за переговори щодо зниження ціни на газ для України.

Крім того, "Опозиційна платформа - За життя" закликала дипломатичні представництва, міжнародних спостерігачів і українське громадянське суспільство засудити спроби перешкодити опозиції взяти участь у виборах, використовувати адміністративний ресурс і брудні рейдерські технології.