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20 червня 2019, четвер, 19:25 307
Суспільство 2019-06-20T20:15:01+03:00
Українські Новини
Юрій Назаров розповів про першу у Києві smart-вулицю і заявив, що на цьому інновації в столиці тільки починают

Юрій Назаров розповів про першу у Києві smart-вулицю і заявив, що на цьому інновації в столиці тільки починаються

Сьогодні, 20 червня, у Києві відбулася презентація першої в столиці smart-вулиці. Інноваційний простір створений у рамках державно-приватного партнерства – спільними зусиллями Департаменту інформаційно-комунікаційних технології КМДА, міської ініціативи Kyiv Smart City та приватної будівельної компанії KAN Development.

Вулиця оснащена передовими технологіями і сервісами: сигнальною кнопкою, завдяки якій через оператора можна зв'язатися з поліцією, пожежниками або швидкою допомогою, камерами відеоспостереження з функціями розпізнання облич і номерних знаків, станціями для підзарядки електрокарів та датчиками для вимірювання рівня забрудненості повітря – вони встановлені у рамках реалізації проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. 

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров заявив, що впровадження прогресивних технологій у Києві на цьому не закінчується, і у майбутньому такі сервіси з’являться в усьому місті. Він також підкреслив, що встановлення в столиці датчиків для визначення чистоти повітря – є важливим соціальним проектом: надалі його планують активно розвивати.

"Моніторинг повітря – пілотний проект, що базується на використанні інтернету речей. Розвиток інфраструктури smart city за допомогою ІоТ відкриває широкі можливості для покращення умов життя в місті. Завдяки інформації з датчиків та вимірювальних приладів ми отримаємо точні дані, які будуть корисними для прийняття управлінських рішень. Я впевнений, що Managing Air Quality – це лише початок і в майбутньому переваги використання інтернету речей кияни відчують і в інших сферах: безпеці, комунальних послугах, організації міського простору та інших", – повідомив Юрій Назаров.

Зазначимо, що приватним інвестором проекту виступив столичний забудовник KAN Development. Будівельній компанії належать такі об'єкти як ЖК "Республіка", ЖК "Файна Таун", ТРЦ "Arena City" та багато інших.
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