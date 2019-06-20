СБУ затримала підозрюваного в плануванні держперевороту і блокування 200 тендерів на ремонт доріг

Служба безпеки України затримала підозрюваного у фінансуванні насильницького повалення влади і блокування 200 тендерів на ремонт автодоріг.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"СБ України викрила протиправний механізм фінансування насильницької зміни і повалення конституційного ладу", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що підозрюваний через підконтрольні суб'єкти господарювання перерахував понад 4 млн російських рублів на рахунку "митних" органів Росії в аннексированном Криму.

Крім того, за даними СБУ, підозрюваний, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, вчинив протиправну блокування понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень.

"Таким чином була фактично блокована державна програма по модернізації об'єктів критичної інфраструктури в транспортній галузі", - повідомляє СБУ.

Фігурант виробництва також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України в РФ через територію Криму і в протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн гривень.

19 червня співробітники Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді провели спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставки до суду та обрання міри запобіжного заходу.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ розслідує спробу захоплення влади в Україні в травні 2018.