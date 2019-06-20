СБУ затримала підозрюваного в плануванні держперевороту і блокування 200 тендерів на ремонт доріг

Служба безпеки України затримала підозрюваного у фінансуванні насильницького повалення влади і блокування 200 тендерів на ремонт автодоріг.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"СБ України викрила протиправний механізм фінансування насильницької зміни і повалення конституційного ладу", - сказано в ньому.\r\nОперативники спецслужби встановили, що підозрюваний через підконтрольні суб'єкти господарювання перерахував понад 4 млн російських рублів на рахунку "митних" органів Росії в аннексированном Криму.\r\nКрім того, за даними СБУ, підозрюваний, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, вчинив протиправну блокування понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень.\r\n"Таким чином була фактично блокована державна програма по модернізації об'єктів критичної інфраструктури в транспортній галузі", - повідомляє СБУ.\r\nФігурант виробництва також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України в РФ через територію Криму і в протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн гривень.\r\n19 червня співробітники Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді провели спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставки до суду та обрання міри запобіжного заходу.\r\nВирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ розслідує спробу захоплення влади в Україні в травні 2018.