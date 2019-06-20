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20 червня 2019, четвер, 18:35 13
Судова влада 2019-06-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд заарештував земділянку на Інститутській в Києві

Апеляційний суд заарештував земділянку на Інститутській в Києві

Київський апеляційний суд заарештував земельну ділянку на вул. Інститутській в Києві до завершення слідчого експерименту.

Про це йдеться в повідомленні "Адвокатської дорадчої групи", передають Українські Новини.

"Суд задовольнив апеляцію прокурора та наклав арешт на земельну ділянку (місце розстрілу) по вул. Інститутській. Постраждалі очікують завершення всіх слідчих експериментів у справах Майдану", - сказано в ньому.

Таким чином, на цій ділянці заборонено будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня 2018 року Генеральна прокуратура тимчасово заборонила будівництво музею "Революції гідності" на Інститутській у Києві. Фактично постанова заборонила будь-які дії від зміни об'єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень. Меморіал планували відкрити 20 лютого 2019 року.

3 вересня 2014 року відкрили і освятили пам'ятник Героям Небесної Сотні в Києві.

Пізніше у зв'язку з проведенням слідчих експериментів на Інститутській пам'ятник Героям Небесної сотні вирішили перенести.

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