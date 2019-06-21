Список радників і помічників Андрія Богдана. Хто потрапив до ближнього кола глави Адміністрації Президента Зеленського

Список радників і помічників Андрія Богдана. Хто потрапив до ближнього кола глави Адміністрації Президента Зел

На тлі проектів переформатування президентського Офісу, у самій Адміністрації Президента (АП) України вже практично сформувалося найближче оточення, яке буде в середньостроковій перспективі впливати на роботу самого Президента та глави АП.

Українські Новини запросили в АП актуальний список радників і помічників глави держави і керівника його офісу. Спробуємо розібратися, хто ці люди.

Штатні радники глави Адміністрації Президента Андрія Богдана:

Півторак Володимир Вікторович, 58 років - юрист.

Півторак Володимир Вікторович. Фото з відкритих джерел.

Колишній суддя, народний депутат 2-го скликання (1996-1998 роки). При Кучмі був консультантом Президента України, потім - працював у Головному державно-правовому управлінні АП. Вже за часів Ющенка - 1-м заступником керівника Головної державно-правової служби Секретаріату Президента. При Януковичі - заступник голови Державної судової адміністрації України.

Заступник директора адвокатського об'єднання "Нечаєв та партнери". Подавав документи на конкурс до Верховного Суду, але до конкурсу допущений не був. Був кандидатом на місце в Конституційному суді України.

Страхова Вікторія Костянтинівна, 37 років - банкір.

Страхова Вікторія Костянтинівна. Фото з відкритих джерел.

Здобула освіту в Лондоні (Великобританія), була співробітницею Національної ради реформ. Стала корпоративним секретарем в Приватбанку відразу після його націоналізації. За її словами, "виконувала обов'язки не лише секретаря, а й юриста, перекладача, менеджера з PR, особистого асистента, і ще ряд інших за необхідностю". Пішла з Приватбанку, публічно висловивши позицію про те, що відбувається в фінансовій установі.

На виборах-2019 - активний член Зе-команди.

Позаштатні радники глави АП:

Качура Олександр Анатолійович, 28 років - адвокат, підприємець, засновник адвокатської компанії Kachura Lawyers.

Качура Олександр Анатолійович. Фото з відкритих джерел.

Є членом громадської ради при Міністерстві юстиції України. Також адвокат входить до експертної ради Верховної Ради з питань внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України. Основна мета - напрацювання змін, що дозволяють захистити бізнес від незаконних дій правоохоронних органів на стадії ведення досудового розслідування.

Після старту президентської компанії Володимира Зеленського стало відомо, що Олександр Качура є адвокатом політичної партії "Слуга народу" і компанії "Квартал 95". Так, в кінці березня 2019 року адвокатське бюро Kachura Lawyers виграло справу про заборону серіалу "Свати" в інтересах Студії "Квартал 95". Також відомо, що адреса реєстрації партії "Слуга народу" збігається з адресою адвокатського бюро Kachura Lawyers.

Зараз є кандидатом в народні депутати - №50 виборчого списку "Слуги народу".

Москаленко Сергій Валерійович,

Людина з таким же прізвищем, ім'ям та по батькові - суддя Вищого адміністративного суду України.

Зараз є кандидатом в народні депутати - №155 виборчого списку "Слуги народу".

Помічник глави АП:

Апаршин Іван Михайлович, 63 роки - військовий, полковник запасу, відповідає за питання безпеки та оборони в команді Президента України Володимира Зеленського.

Апаршин Іван Михайлович. Фото з відкритих джерел.

Командир взводу, роти, батальйону, начальник штабу полку, на штабних посадах у Генеральному штабі Збройних сил України. Потім - директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України; головний інспектор Міністерства оборони України; начальник Управління політики у сфері оборони і безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У 2014 році - кандидат в депутати під №9 "Громадянської платформи" Анатолія Гриценка.

Кандидат в Президенти України Анатолій Гриценко назвав Івана Апаршин кандидатом на пост міністра оборони в разі своєї перемоги. Напередодні 2-го туру виборів 18 квітня 2019 року кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський оголосив Апаршина відповідальним за оборону і безпеку в своїй команді.