Список радників і помічників Зеленського. Хто потрапив до ближнього кола Президента

На тлі проектів переформатування президентського Офісу, в самій Адміністрації Президента (АП) України вже практично сформувалася найближче оточення, яке буде в середньостроковій перспективі впливати на роботу самого Президента та глави АП.

Українські Новини запросили в АП актуальний список радників і помічників глави держави і керівника його офісу. Спробуємо розібратися, хто ці люди.

Штатні радники Президента:

Демченко Руслан Михайлович. Фото з відкритих джерел.

Демченко Руслан Михайлович, 53 роки - професійний кваліфікований кадровий український дипломат. Працює на посаді радника Президента України з 23.09.2014 року. Раніше працював в посольстві України в США, колишній посол України в Сербії і Чорногорії, генеральний консул України в Стамбулі.

У 2005-2006 роках очолював Протокол Президента Ющенка. У 2006-2010 роках - керівник Офісу Президента України Ющенка. При Януковичі - 1-й заступник міністра закордонних справ України. Внесений до списку санкцій Російської Федерації (РФ).

У 2018 році змінив Кучму в тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія). На посаді радника Порошенко вважався куратором переговорів з РФ.

Стефанчук Руслан Олексійович. Фото з відкритих джерел.

Стефанчук Руслан Олексійович, 43 роки - юрист, адвокат, доктор юридичних наук. До приходу в команду Зеленського, Стефанчук займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України. Як помічник співпрацював з народним депутатом від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єр міністром Степаном Кубівим. У 2017 році претендував на посаду судді у Верховному суді України, однак не пройшов за конкурсом.

За словами юриста, він познайомився з колишнім лідером "Кварталу 95" Володимиром Зеленським ще в студентські роки, коли обидва грали в КВН. 18 квітня 2019 року тоді ще кандидат в Президенти Зеленський назвав Руслана Стефанчук однією з ключових фігур своєї команди, експертом із питань реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи. Він також був ідеологом програми політика під час президентських перегонів.

Зараз є кандидатом в народні депутати - №2 виборчого списку "Слуги народу".

Позаштатні радники Президента:

Федоров Михайло Альбертович. Фото з відкритих джерел.

Федоров Михайло Альбертович, 28 років - підприємець, діджитал-менеджер президентської кампанії Володимира Зеленського. Будучи радником так само курирує digital-напрям.

У травні 2013 року заснував власне діджитал-агентство SMMSTUDIO в Запоріжжі. Спеціаліст з таргетування реклами в мережі Інтернет та соціальних мережах. Операційний директор в освітньому проекті для підприємців "Суперлюди".

В 2014 році балотувався в депутати за списком партії "5.10", до парламенту не потрапив. Зараз є кандидатом в народні депутати - №6 виборчого списку "Слуги народу".

Устенко Олег Леонідович. Фото з відкритих джерел.

Устенко Олег Леонідович, 49 років - економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

Брав участь в різних проектах Світового банку, Організації економічного співробітництва і розвитку, провідних університетів світу, включаючи Гарвард, Дюкський університет, Массачусетський технологічний інститут. З 2004 року - в команді Міжнародного фонду Блейзера (The Bleyzer Foundation) - створеного в 2001 році за участю американської приватної інвестиційної компанії SigmaBleyzer фонду для досліджень економіки України.

Директор Центру світової економіки і міжнародного розвитку Національної академії наук України (НАНУ).

Послідовний прихильник тісної співпраці з Международним валютним фондом (МВФ). Противник популістських заяв про зростання зарплат, який вважає, що зростанню зарплат має передувати підвищення продуктивності праці в Україні.

Перший помічник Президента України:

Шефір Сергій Нахманович. Фото з відкритих джерел.

Шефір Сергій Нахманович, 55 років - співзасновник, художній керівник і сценарист "Кварталу 95". Він є земляком Президента та деяких "кварталівців" - народився також у Кривому Розі. Українцям він відомий як сценарист і продюсер як мінімум 15 фільмів, серед яких і серіал "Свати".

Згідно з інформацією аналітичної онлайн-системи YouControl, Сергій Шефір є засновником численних компаній, що входять до систему "Кварталу 95", в тому числі - "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Продюсерський центр "Ліга сміху", а також кіностудії "Гауді студіо", звуко-відео записуючої компанії "Інвест Аніма", концертного оператора "Квартал-Концерт" і навіть ресторану "Фіш Хаус". Крім того, бізнесмен є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії Green Family Ltd та ТОВ "Драйв-продакшн", яка займається виробництвом кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Зеленський після обрання на посаду глави держави передав свою частину в бізнесі, а саме студію "Квартал 95" - під управління братам Сергію та Борису Шефірам.

Сергія та Бориса Шефірів називають причетними до прийняття рішення Зеленським йти в Президенти. Увійшли до складу штабу кандидата в Президенти. Сергій Шефір входив до складу організаційного комітету з інавгурації нового Президента України. Його називали одним з кандидатів на пост глави Адміністрації Президента.

Помічник Президента України:

Єрмак Андрій Борисович. Фото з відкритих джерел.

Єрмак Андрій Борисович, 47 років - юрист і кінопродюсер.

Юрист-міжнародник, засновник та CEO "Міжнародна юридична компанія", яка вже понад 20 років працює в сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.

Єрмак одним з перших в країні брав участь в розробці законодавчих актів в сфері інтелектуальної власності та господарського права. Є дійсним членом IBA та Асоціації правників України.

Крім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".