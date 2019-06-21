Список радників і помічників Зеленського. Хто потрапив до ближнього кола Президента

На тлі проектів переформатування президентського Офісу, в самій Адміністрації Президента (АП) України вже практично сформувалася найближче оточення, яке буде в середньостроковій перспективі впливати на роботу самого Президента та глави АП.\r\nУкраїнські Новини запросили в АП актуальний список радників і помічників глави держави і керівника його офісу. Спробуємо розібратися, хто ці люди.\r\n\r\nШтатні радники Президента:\r\nДемченко Руслан Михайлович. Фото з відкритих джерел.\r\nДемченко Руслан Михайлович, 53 роки - професійний кваліфікований кадровий український дипломат. Працює на посаді радника Президента України з 23.09.2014 року. Раніше працював в посольстві України в США, колишній посол України в Сербії і Чорногорії, генеральний консул України в Стамбулі.\r\nУ 2005-2006 роках очолював Протокол Президента Ющенка. У 2006-2010 роках - керівник Офісу Президента України Ющенка. При Януковичі - 1-й заступник міністра закордонних справ України. Внесений до списку санкцій Російської Федерації (РФ).\r\nУ 2018 році змінив Кучму в тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія). На посаді радника Порошенко вважався куратором переговорів з РФ.\r\nСтефанчук Руслан Олексійович. Фото з відкритих джерел.\r\nСтефанчук Руслан Олексійович, 43 роки - юрист, адвокат, доктор юридичних наук. До приходу в команду Зеленського, Стефанчук займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України. Як помічник співпрацював з народним депутатом від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єр міністром Степаном Кубівим. У 2017 році претендував на посаду судді у Верховному суді України, однак не пройшов за конкурсом.\r\nЗа словами юриста, він познайомився з колишнім лідером "Кварталу 95" Володимиром Зеленським ще в студентські роки, коли обидва грали в КВН. 18 квітня 2019 року тоді ще кандидат в Президенти Зеленський назвав Руслана Стефанчук однією з ключових фігур своєї команди, експертом із питань реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи. Він також був ідеологом програми політика під час президентських перегонів.\r\nЗараз є кандидатом в народні депутати - №2 виборчого списку "Слуги народу".\r\nПозаштатні радники Президента:\r\nФедоров Михайло Альбертович. Фото з відкритих джерел.\r\nФедоров Михайло Альбертович, 28 років - підприємець, діджитал-менеджер президентської кампанії Володимира Зеленського. Будучи радником так само курирує digital-напрям.\r\nУ травні 2013 року заснував власне діджитал-агентство SMMSTUDIO в Запоріжжі. Спеціаліст з таргетування реклами в мережі Інтернет та соціальних мережах. Операційний директор в освітньому проекті для підприємців "Суперлюди".\r\nВ 2014 році балотувався в депутати за списком партії "5.10", до парламенту не потрапив. Зараз є кандидатом в народні депутати - №6 виборчого списку "Слуги народу".\r\nУстенко Олег Леонідович. Фото з відкритих джерел.\r\nУстенко Олег Леонідович, 49 років - економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.\r\nБрав участь в різних проектах Світового банку, Організації економічного співробітництва і розвитку, провідних університетів світу, включаючи Гарвард, Дюкський університет, Массачусетський технологічний інститут. З 2004 року - в команді Міжнародного фонду Блейзера (The Bleyzer Foundation) - створеного в 2001 році за участю американської приватної інвестиційної компанії SigmaBleyzer фонду для досліджень економіки України.\r\nДиректор Центру світової економіки і міжнародного розвитку Національної академії наук України (НАНУ).\r\nПослідовний прихильник тісної співпраці з Международним валютним фондом (МВФ). Противник популістських заяв про зростання зарплат, який вважає, що зростанню зарплат має передувати підвищення продуктивності праці в Україні.\r\nПерший помічник Президента України:\r\nШефір Сергій Нахманович. Фото з відкритих джерел.\r\nШефір Сергій Нахманович, 55 років - співзасновник, художній керівник і сценарист "Кварталу 95". Він є земляком Президента та деяких "кварталівців" - народився також у Кривому Розі. Українцям він відомий як сценарист і продюсер як мінімум 15 фільмів, серед яких і серіал "Свати".\r\nЗгідно з інформацією аналітичної онлайн-системи YouControl, Сергій Шефір є засновником численних компаній, що входять до систему "Кварталу 95", в тому числі - "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Продюсерський центр "Ліга сміху", а також кіностудії "Гауді студіо", звуко-відео записуючої компанії "Інвест Аніма", концертного оператора "Квартал-Концерт" і навіть ресторану "Фіш Хаус". Крім того, бізнесмен є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії Green Family Ltd та ТОВ "Драйв-продакшн", яка займається виробництвом кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.\r\nЗеленський після обрання на посаду глави держави передав свою частину в бізнесі, а саме студію "Квартал 95" - під управління братам Сергію та Борису Шефірам.\r\nСергія та Бориса Шефірів називають причетними до прийняття рішення Зеленським йти в Президенти. Увійшли до складу штабу кандидата в Президенти. Сергій Шефір входив до складу організаційного комітету з інавгурації нового Президента України. Його називали одним з кандидатів на пост глави Адміністрації Президента.\r\nПомічник Президента України:\r\nЄрмак Андрій Борисович. Фото з відкритих джерел.\r\nЄрмак Андрій Борисович, 47 років - юрист і кінопродюсер.\r\nЮрист-міжнародник, засновник та CEO "Міжнародна юридична компанія", яка вже понад 20 років працює в сфері захисту прав інтелектуальної власності та авторського права.\r\nЄрмак одним з перших в країні брав участь в розробці законодавчих актів в сфері інтелектуальної власності та господарського права. Є дійсним членом IBA та Асоціації правників України.\r\nКрім того, Єрмак є засновником Garnet International Media Group і продюсером фільмів "Правило бою" та "Межа".