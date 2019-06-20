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20 червня 2019, четвер, 15:54 29
Політика 2019-06-20T16:44:11+03:00
Українські Новини
Львівська міськрада призначила 2 заступників мера

Львівська міськрада призначила 2 заступників мера

Львівська міська рада призначила 2 заступників мера Львова. Рішення про це прийнято на сесії 20 червня, передають Українські Новини.

Рішення підтримали 44 депутати, при 33 необхідних.

Зокрема заступником мера Львова з питань житлово-комунального господарства стала Ірина Маруняк, яка раніше очолювала департамент житлово-комунального господарства Львівської міськради.

Заступником з питань гуманітарних питань стала Галина Сличная, яка раніше очолювала департамент гуманітарної політики Львівської міськради.

Також заступником з питань безпеки міста став Сергій Бабак, який раніше обіймав посаду заступника мера Львова з питань житлово-комунального господарства.

Як повідомляли Українські Новини, Садовий займає посаду мера Львова з 2006 року.

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