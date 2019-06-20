В Україні можуть з'явитися анклави США та інших країн, — Олексій Кулагін

Український бізнесмен, керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін розробив проект анклавизации країни, мета якого – адаптувати законодавство і фінансову систему України до провідних світових стандартів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Факти.ICTV

"Уявіть місто, де діють закони США. Зі своїми кордонами. Це сприятиме інтеграції-як законодавчій, так і фінансовій — Україні та США. Нам не потрібно буде входити ні в який військовий блок. Ми можемо лишатися мирним позаблоковою державою, але анклав з юрисдикцією США вже зобов'язує інші держави ставитися до прав цього анклаву дуже і дуже з повагою. Такі ж анклави інших провідних держав можна створити в кожній області", — розповів Олексій Кулагін.

Перший такий анклав, що знаходиться під юрисдикцією США, бізнесмен пропонує створити під Києвом, в селі Чайки. За словами Олексія Кулагіна, під час будівництва одного з найбільших кондомініумів в Європі — ЖК "Чайка" — його компанія "ОМОКС" створила тут інженерну інфраструктуру для подальшого розвитку населеного пункту до 300-тисячного міста.

"От, припустимо, тут, в селі Чайки, вільно 500 га. Це, фактично, населений пункт, що має окремі кордони і свій статут, але чомусь знаходиться в управлінні іншого села. Це єдиний в Україні майданчик з настільки оснащеними об'єктами інфраструктури. Я запропонував саме тут зробити анклав. Анклав, який буде під юрисдикцією, припустимо, Сполучених Штатів Америки", — зазначив власник "ОМОКСа".

Згідно з проектом Кулагіна, навколо кожного анклаву також передбачено створення буферних зон, де будуть розташовані адміністративні будівлі, освітні та наукові центри, тощо. Все це, на думку автора проекту, якісно поліпшить рівень освіти і в цілому кадровий ринок в Україні.

Олексій Кулагін зазначив, що вже презентував свій проект американським дипломатам і українській владі. "Ідею анклавізації я доніс абсолютно всім. З нею всі погодилися, вона всім дуже сподобалася. І я залучив усіх, хто про неї чув і бачив презентації, до її вдосконалення. Фахівці були в 22-х галузях промисловості. Залучалися військові та фахівці з безпеки, які говорили, що це цілком реальна схема і цілком реально забезпечити безпеку анклавів. І, з точки зору юрисдикції, ніяких протиріч немає. Є вже світовий досвід подібних структур. До того ж, виключено, що хто-небудь спокуситься в таких умовах на якісь військові дії", - заявив бізнесмен.

Олексій Кулагін також висловив упевненість в тому, що розроблений ним проект анклавів "легко виконуємий". "І він відразу ж дасть великий стрибок для нашої економіки, тому що робоча сила буде використовуватися наша. Ми заробимо гроші на будівництві об'єктів анклавів, так само як і об'єктів буферної зони. І розвиток промисловості та інфраструктури навколо цих анклавів також буде здійснюватися руками наших робітників, наших громадян. Це дасть українцям доходи і пожвавить внутрішній ринок", — прогнозує керуючий власник компанії "ОМОКС".

Крім того, автор проекту переконаний, що анклавізація України також сприятиме ослабленню олігархату. "У результаті я б сподівався на те, що всі законодавчі процеси стали менш прив'язані до інтересів олігархічних або інших груп, які тимчасово захопили владу в цій країні. Вони б працювали на розвиток саме народу, середнього класу. Саме для цього я запропонував проект анклавізації України", - підсумував Олексій Кулагін.