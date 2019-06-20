Українська енергобіржа стала найкращим майданчиком для аукціонів з продажу електроенергії з 1 липня, – Дубовський

Українська енергетична біржа (УЕБ) є найбільш підготовленим майданчиком для проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами на новому ринку електроенергії.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Біржевого комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський, відповідаючи на зауваження першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Причиною дискусії стало обрання Української енергобіржі, а не Prozzoro.Продажі, на 3 місяці тимчасовим організатором проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на новому ринку електроенергії, який розпочне роботу з 1 липня.

"Платформа УЕБ дійсно є єдиною готовою до проведення біржових та аукціонних торгів за зразками найкращих європейських майданчиків. З початку створення УЕБ ми рухались до відкритого ринку електроенергії. Майже 10 років вивчали найкращий досвід, стажувались на європейських енергетичних біржах та клірингових центрах, розвивали біржову платформу та встановлювали біржовий ринок в Україні, інвестуючи в технології, системи та навчання персоналу, закуповували софти провідних європейських вендорів, які успішно використовують розвинуті європейські біржі. Стандартизовані продукти – база/пік/офпік – готові та відпрацьовані на нашій платформі, клірінг, ескроу-рахунки, управління ризиками. Ми маємо технології та системи для проведення аукціону в трьох формах, як це передбачено Порядком Кабміну: односторонній, двосторонній зустрічний та спеціалізований", - написав Дубовський.

Голова біржового комітету також звернув увагу, що сам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі визнає неготовність Prozzoro.Продажі проводити аукціони у відповідності до вимог Порядку Кабміну. І запропонував Максиму Нефьодову провести експеримент, щоб учасники визначили, який майданчик є найбільш ефективним.

"Наша пропозиція до Максима Нефьодова: ми готові провести експеримент. В тестовому режимі виставити лоти по електроенергії на ProZorro та на УЕБ. Є близько 200 учасників, нехай вони виберуть, який майданчик вони вважають найбільш ефективним", - запропонував Дубовський.

Олексій Дубовський наголосив, що УЕБ не боїться конкуренції, проте на даний час вона є найкращим майданчиком для проведення аукціонів з продажу електроенергії.

"Ми виграли подібний конкурс МЕРТа про відбір уповноважених майданчиків з торгівлі вугіллям з аналогічними критеріями та решту конкурсів. Ми сподіваємось, що за три місяці інші майданчики допрацюють свій софт і будуть приймати участь у конкурсі, боротися з нами за право проводити аукціони на ринку електроенергії. Однак, на цей час УЕБ - насправді найкращий для цього майданчик", - написав Дубовський.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має бути запущений 1 липня 2019 року згідно з Законом України "Про ринок електроенергії". Кабінет Міністрів прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, зокрема й для виконання публічних спецзобов’язань (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії населенню. Майданчиком, на якому будуть проходити аукціони тимчасово, на період до 3 місяців, обрано Українську енергетичну біржу. Команда ProZorro розробляє додатковий майданчик для проведення таких аукціонів, після чого торги будуть проводитись там.