НАБУ провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП, - Корольчук

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП Оксани Кривенко та колишнього члена комісії Володимира Євдокимова. Про це повідомив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За даними експерта, обшуки проводяться в рамках розслідування справи "Роттердам+".

Корольчук підозрює, що мотивом для проведення обшуків може бути конфлікт між АП та Нацкомісією з приводу запуску ринку електроенергії.

"Навколо президента Зеленського сформувалася група, яка прямо зацікавлена у тому, щоб ринок електроенергії в Україні не запрацював ніколи. І однією із найважливіших перешкод, які заважають зупинити ринок, є аргументи НКРЕКП. Адже саме регулятор займається розробкою вторинного законодавства для реалізації ринку з 1 липня 2019 року… На початку червня голову комісії Оксану Кривенко викликали в Адміністрацію президента. Під час бесіди голові незалежного регулятора (!) дуже наполегливо рекомендували не запроваджувати ринок електроенергії. Зважаючи на те, що фахової і предметної дискусії не відбулось, голову комісії поставили перед просто фактом – треба згортати ринок електроенергії. Але Кривенко позиції не змінила, бо вважає її абсолютно обґрунтованою…. Тому не дивно, що рано чи пізно, але у боротьбі проти ринку мала з’явитися важка артилерія противників ринку електроенергії", - зазначив Корольчук.

Експерт зазначає, що тиск на комісію "чиниться руками" Артема Ситника, адже голові НАБУ "потрібно терміново відновити власне публічне "реноме".

"Ситника постійно переслідують гучні скандали. З одного боку, він намагається реабілітуватись в очах громадськості, а з іншого сподобатись новій владі. Адже "кам’яної стіни" у вигляді Марі Йованович за плечима "головного антикорупціонера" вже немає. Схоже, навпаки, американці зацікавлені у тому, щоб притягти його до відповідальності. І шансів втратити посаду у Ситника сьогодні набагато більше, ніж ще декілька місяців тому. Тому голова НАБУ вирішив "позагравати" з Коломойським, демонструючи, що може бути корисним. Адже саме Коломойський є відкритим і прямим противником реформи ринку електроенергії. І у нього можуть бути на те причини – феросплавний бізнес потребує багато дешевої електроенергії. А в умовах ринку на таке він навряд чи зможе розраховувати", - зауважив Корольчук.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні має запрацювати ринок електроенергії. Команда президента подала до Верховної Ради законопроект з пропозицією відтермінувати запровадження ринку електроенергії на один рік, тоді як голова НКРЕКП неодноразово заявляла, що усі умови для повноцінного запуску ринку електроенергії в Україні виконано.