Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ

20 червня Всеукраїнська партія "Соціальна справедливість" подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатів у народні депутати України, яких обиратимуть на позачергових виборах до Верховної Ради України.\r\nДля цього до ЦВК завітала перша десятка партійного списку:\r\n\r\nАлла Шлапак, політичний і громадський діяч, відома в Україні своїми ініціативами щодо вирішення нагальних економічних і соціальних питань, нині – депутат Київської міської ради.\r\nОлександр Дічек, президент МГО "Міжнародна антитерористична єдність", експерт з питань національної безпеки.\r\nСніжана Сорока, голова правління ГО "Соціальна справедливість “Совість”".\r\nСвятослав Сирота, майстер спорту з футболу, викладач ДЮСШ № 10 м. Києва.\r\nЮлія Сергєєва, засновниця ГО "Прозорий вибір".\r\nРоман Деркач, заступник головного лікаря ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України".\r\nСвітлана Скосирська, керівник підприємства "Платформа МО КЕШ", експерт з розвитку малого та середнього бізнесу.\r\nЄвген Огарков, голова адвокатського об’єднання "Гарантія".\r\nНаталія Харченко, голова ГО "Незламнi матерi України".\r\nМихайло Войцехівський, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка.\r\n\r\nЯк повідомлялося раніше, у списку даної політичної сили 154 кандидати, жоден з яких раніше не обирався до Парламенту. Склад партійного списку збалансований за гендерною ознакою, демографічними показниками і репрезентує більшість професійних спільнот українського суспільства.\r\nАлла Шлапак заявила: "Всі наші кандидати пройшли суворий внутрішньопартійний відбір і проектами та пропозиціями довели своє право балотуватися до Парламенту. Для мене велика честь іти до Верховної Ради з такими людьми. Ми готові продемонструвати нову якість законотворчої діяльності та політичної відповідальності, спираючись на світоглядний фундамент і програму дій, зафіксовані у нашому Маніфесті. Будемо відстоювати наші спільні ідеали соціальної справедливості та людяності – того, чого так не вистачає в українських реаліях".\r\nОкрім кандидатів, які йдуть до ВРУ за списком, "Соціальну справедливість" на виборах представляють 5 мажоритарних кандидатів у таких округах: № 13 (Вінницька область), № 137, № 138 (Одеська область), № 183 (Херсонська область), № 160 (Сумська область).\r\nКандидати від "Соціальної справедливості" зробили спільне фото та розповсюдили у соціальних мережах заклик до українців приєднуватися до боротьби за людяну, соціальну та справедливу Україну.\r\n\r\nНагадаємо, що партія "Соціальна справедливість" не має аналогів в Україні. Вона виникла як логічне продовження успішного та дієвого однойменного руху. Повністю деолігархізована, незалежна, побудована завдяки об’єднанню зусиль українців з активною громадянською позицією. Регіональні представництва партії працюють у 16 областях України.