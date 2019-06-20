Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ

Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВР

20 червня Всеукраїнська партія "Соціальна справедливість" подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатів у народні депутати України, яких обиратимуть на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Для цього до ЦВК завітала перша десятка партійного списку:

Алла Шлапак, політичний і громадський діяч, відома в Україні своїми ініціативами щодо вирішення нагальних економічних і соціальних питань, нині – депутат Київської міської ради. Олександр Дічек, президент МГО "Міжнародна антитерористична єдність", експерт з питань національної безпеки. Сніжана Сорока, голова правління ГО "Соціальна справедливість “Совість”". Святослав Сирота, майстер спорту з футболу, викладач ДЮСШ № 10 м. Києва. Юлія Сергєєва, засновниця ГО "Прозорий вибір". Роман Деркач, заступник головного лікаря ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України". Світлана Скосирська, керівник підприємства "Платформа МО КЕШ", експерт з розвитку малого та середнього бізнесу. Євген Огарков, голова адвокатського об’єднання "Гарантія". Наталія Харченко, голова ГО "Незламнi матерi України". Михайло Войцехівський, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Як повідомлялося раніше, у списку даної політичної сили 154 кандидати, жоден з яких раніше не обирався до Парламенту. Склад партійного списку збалансований за гендерною ознакою, демографічними показниками і репрезентує більшість професійних спільнот українського суспільства.

Алла Шлапак заявила: "Всі наші кандидати пройшли суворий внутрішньопартійний відбір і проектами та пропозиціями довели своє право балотуватися до Парламенту. Для мене велика честь іти до Верховної Ради з такими людьми. Ми готові продемонструвати нову якість законотворчої діяльності та політичної відповідальності, спираючись на світоглядний фундамент і програму дій, зафіксовані у нашому Маніфесті. Будемо відстоювати наші спільні ідеали соціальної справедливості та людяності – того, чого так не вистачає в українських реаліях".

Окрім кандидатів, які йдуть до ВРУ за списком, "Соціальну справедливість" на виборах представляють 5 мажоритарних кандидатів у таких округах: № 13 (Вінницька область), № 137, № 138 (Одеська область), № 183 (Херсонська область), № 160 (Сумська область).

Кандидати від "Соціальної справедливості" зробили спільне фото та розповсюдили у соціальних мережах заклик до українців приєднуватися до боротьби за людяну, соціальну та справедливу Україну.

Нагадаємо, що партія "Соціальна справедливість" не має аналогів в Україні. Вона виникла як логічне продовження успішного та дієвого однойменного руху. Повністю деолігархізована, незалежна, побудована завдяки об’єднанню зусиль українців з активною громадянською позицією. Регіональні представництва партії працюють у 16 областях України.