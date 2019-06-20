Питання перезавантаження НАБУ та САП дійсно є актуальним, а мова цифр доводить їх неефективність, - Пластун

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що подасть до Верховної Ради законопроект про "перезавантаження" Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо протягом трьох місяців органи не доведуть свою ефективність.

"Питання ефективності НАБУ та САП – це не розпливчаті категорії, як може здатися на перший погляд", - вважає антикорупційний експерт, кандидат юридичних наук Михайло Пластун.

Він рекомендує для розуміння подивитися на об’єм грошових коштів, які повернулися до державного бюджету у добровільному порядку або через рішення судів по справам НАБУ та САП.

"Ви побачите доволі невтішні результати", - підкреслює експерт.

Так, згідно звіту у 2018 рік, загалом по 176 справах детективи НАБУ завершили розслідування, а далі естафету прийняла САП, як сторона обвинувачення. Під час розслідувань було добровільно повернуто 200 млн грн.

"Ми почули традиційне пояснення від керівника НАБУ, що начебто щонайменше 9 млрд грн могли б повернутися державі після винесення вироків суду у справах НАБУ і САП. Але це ще не скоро станеться, бо суди не ефективні. Все це докази лише неефективності власне НАБУ та САП", - наголошує Михайло Пластун.

Експерт також пояснює: "Давайте подивимось, скільки виділено коштів з Державного бюджету на функціонування НАБУ та САП тільки за 2018 рік. Ці цифри сягають відповідно: 857,09 млн грн та 116,13 млн грн. Тобто якщо держава Україна сумарно витратила на утримання НАБУ та САП за рік 973,22 млн грн, а отримала в наслідок їх діяльності ледве 200 млн грн, то про яку ефективність тут йде мова?". Можна довго нарікати на те, що заважає працювати, що й робить кілька років керівництво цих антикорупційних органів, але мова сухих цифр беззаперечна, вважає антикорупційний експерт. Михайло Пластун резюмує, що питання перезавантаження НАБУ та САП дійсно є актуальним, і вочевидь за три місяці, які їм дала команда Президента Зеленського на демонстрацію власної ефективності абсолютно недостатньо, адже кілька років ми всі споглядали тільки на політичні розборки за участю їх очільників, скандали та звіти, які демонструють завуальовану неефективність.