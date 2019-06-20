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20 червня 2019, четвер, 13:03 483
Економіка 2019-06-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі

USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі

USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня у безпечному режимі. Про це йдеться в рекомендаціях USAID Проект Енергетичної Безпеки за наслідками проведеного 19 червня круглого столу щодо відкриття оптового ринку електроенергії, копія яких є в розпорядженні Українських новин. 

"Ми рекомендуємо запустити ринок у "Безпечному режимі", щоб обмежити ризики. Безпечний режим допоможе забезпечити надійне постачання українським споживачам електроенергії належної якості за прийнятними цінами", - зазначив старший радник USAID з питань енергетики Шукру Богут.

У рекомендаціях USAID йдеться про те, що функціонування ринку електроенергії в безпечному режимі означає введення на перехідний період певних обмежень, щоб мінімізувати фінансові та технічні ризики. Зокрема, серед таких обмежень - запровадження механізму спецобов’язків для недопущення зростання тарифів для побутових споживачів, вимога щодо торгівлі стандартизованими продуктами на базі прозорої торговельної платформи для електронних аукціонів, чіткі правила розрахунку та цінові обмеження на двосторонньому ринку та ринку на добу наперед, вдосконалення наявних систем обліку та авансових платежів за послугами балансування, щоб уникнути ризиків неплатежів.

В USAID вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії у безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку та зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку та правовій базі.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що із запуском нового ринку тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

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