підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 12:45 26
Прес-центр 2019-06-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?"

21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?"

21 червня 2019 року, о 13:30, у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?", організований з ініціативи громадської організації "Український Центр суспільного розвитку".

Питання для обговорення:

  • Технології формування виборчих списків політичних партій: праймеріз та постпраймеріз.
  • Фейки та антифейки: як "збивають" кандидатів у списках.
  • Яким буде склад Верховної Ради України дев’ятого скликання: про що свідчить остання соціологія?
  • Яку роль відіграватимуть депутати від мажоритарних округів у формуванні коаліції в майбутньому парламенті?

Акредитація за телефоном: (068) 166 86 59

Місце проведення: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

 
Архів
Новини
НАБУ провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП, - Корольчук 15:10
АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту 14:54
Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях 14:52
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень 14:29
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok