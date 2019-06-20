21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?"

21 червня 2019 року, о 13:30, у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?", організований з ініціативи громадської організації "Український Центр суспільного розвитку".\r\nПитання для обговорення:\r\n\r\nТехнології формування виборчих списків політичних партій: праймеріз та постпраймеріз.\r\nФейки та антифейки: як "збивають" кандидатів у списках.\r\nЯким буде склад Верховної Ради України дев’ятого скликання: про що свідчить остання соціологія?\r\nЯку роль відіграватимуть депутати від мажоритарних округів у формуванні коаліції в майбутньому парламенті?\r\n\r\nАкредитація за телефоном: (068) 166 86 59\r\nМісце проведення: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.\r\n