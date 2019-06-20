Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець

Постанова Кабінету міністрів України від 12 червня "Про внесення змін до положення про покладання спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії" є оптимальним рішенням і компромісним для регулятора і всіх учасників. Таку думку висловила генеральний директор директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець, коментуючи впровадження оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, інформує портал unian.net.

"Це консенсус і основна мета. Чому вносилися зміни? Тому що Нацкомісія (НКРЕКП) не могла, виходячи зі своїх процедур, певні моменти реалізувати по спочатку прийнятому ПСО. Йшлося про те, щоб встановити тарифну диспетчеризацію, яку ми хотіли покласти на всю генерацію, в тому числі і приватну, яка б оплачувала безумовно не баланси, крім фізичного обсягу "Енергоатому" і "Укргідроенерго". НКРЕКП не могла цього зробити швидко, тому був переформатований механізм через гарантованого покупця, щоб дати можливість з 1 липня все-таки населенню та іншим споживачам не відчути якогось різкого стрибка ціни", - зазначила Ольга Буславець.

Ольга Буславець підкреслила, що в новому варіанті постанова - це загальний консенсус Кабміну, НКРЕКП і всіх учасників, на яких покладаються ці спецзобов‘язання. Також, за словами Ольги Буславець, завдяки новій постанові, тарифи для населення залишаться на попередньому рівні.

"Тарифи не зростуть. Вони залишаться на тому рівні, який діє зараз, причому механізм ПСО передбачає, що буде стримана і ціна для всіх інших споживачів шляхом покупки технологічних втрат в мережах, які закладаються в тариф на розподіл і передачу електричної енергії", - зазначила Ольга Буславець.

Нагадаємо, реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. В кінці травня Кабмін розробив постанову про компенсації зростання тарифів для населення через механізм спецзобов‘язань, які покладаються на державні "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Як раніше повідомлялося, гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що компанія готова брати участь в підтримці тарифів для населення при введенні нового енергоринку.