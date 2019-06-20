Глава Мінрегіонбуду Зубко повинен вирішити питання водопостачання на Донбасі, - гендиректор Директорату Міненерговугілля Буславець

Міністерство регіонального розвитку та міністру Зубко необхідно терміново реагувати на ситуацію на Донбасі, де склалася неприпустима ситуація з відсутністю водопостачання через борги КП "Вода Донбасу". Таку думку висловила генеральний директор Директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславец в середу 19 червня під час круглого столу "Зворотний відлік до нового ринку електроенергії в Україні", організованого USAID.

"Я можу сказати, що нещодавно було проведено, якщо я не помиляюся, позавчора (17 червня) було проведено засідання комісії з цього питання (питання водопостачання Донбасу, - ред.). Це питання розглядалось, і було доручення від міністерства (Міненерговугілля), пан Зубко повинен вирішувати це питання. Це не тільки вода Донбасу, але і водопостачання, водовідведення в регіоні", - зазначила Ольга Буславець.

Генеральний директор Директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля підкреслила, що питання КП "Вода Донбасу" - це вкрай болюче питання, оскільки у цього споживача електроенергії - найбільша заборгованість. "Можна сказати, що навіть на контрольованій території не оплачуються рахунки за воду, що не дозволяє компанії розрахуватися за електроенергію. Це неприпустима ситуація, коли ми говоримо про ринкові відносини. Всі повинні платити і потрібно вживати заходів, які вирівняють цю ситуацію", - зазначила Ольга Буславец.

Нагадаємо, жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу".

Раніше повідомлялося, що жителі Костянтинівки Донецької області вже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, люди перекривають дороги і мітингують.

27 травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Питання водопостачання КП "Вода Донбасу" Кабінет міністрів розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, Віце-прем'єр-міністр України і Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив МЕРТ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги з оплати за використану електроенергію).