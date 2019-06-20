підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 12:09 382
Економіка 2019-06-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Мінюст зареєстрував "Гарантованого покупця" для запуску ринку електроенергії

Мінюст зареєстрував "Гарантованого покупця" для запуску ринку електроенергії

Міністерство юстиції зареєструвало держпідприємство "Гарантований покупець", що забезпечуватиме функціонування нового ринку електроенергії. Відповідні дані про підприємство з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно постанови Кабміну про покладання публічних спецзобов'язань (PSO) із постачання е/е для потреб населення, ДП "Гарантований покупець" визначений оператором виконання функцій PSO для побутових споживачів (з метою забезпечення стабільних тарифів на електроенергію для населення).

Також підприємство здійснюватиме закупівлю всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, за встановленим "зеленим" тарифом та її продаж на ринку.

Таким чином ДП "Гарантований покупець" буде спеціалізованим підприємством по виконанню функції PSO як для "зелених", так і для населення.

Державне підприємство "Гарантований покупець" було створено на базі ДП "Енергоринок" Кабінетом Міністрів 17 квітня з метою забезпечення роботи нового оптового ринку електроенергії.

12 червня уряд призначив директором державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця, який з 2014 року працював в "Енергоатомі" заступником директора центру з впровадження нової моделі ринку.

Новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро.

Більше новин про: Електроенергія Міністерство юстиції України Енергоатом НАЕК "Енергоатом" Гарантований покупець Держпідприємство Костянтин Петриковець

Архів
Новини
НАБУ провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП, - Корольчук 15:10
АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту 14:54
Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях 14:52
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень 14:29
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok