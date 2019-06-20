ФГВФО заявив, що торги з продажу активів Дельта Банку пройшли законно

Представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заявили про законність проведення торгів з продажу активів Дельта Банку. "Ми (Фонд) – технічне забезпечення процесу. Ми зробили все, щоб торги були прозорими", - заявила на прес-брифінгу в кризовому Українському медіа центрі заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Нагадаємо, в березні 2019 ФГВФО виставив на продаж права вимог за кредитними договорами Дельта Банку. Під заставу кредитів були надані такі компанії як Іллічівський зерновий порт, Іллічівська зернова компанія, Стройбуд Іллічівськ і Одеський масложировий комбінат. Спочатку активи торгувалися в системі ProZorro, але інтересу в українських інвесторів не викликали. Тоді Фонд залучив в якості міжнародного консультанта компанію DebtX.

"Ми продаємо не власність або активи, а проблемні позики. Ми працюємо в сфері стресових інвестицій. Люди купують можливість працювати з цими проблемними позиками. І інвестор не має гарантій, що він отримає контроль над цими активами", - пояснив директор по міжнародних операціях і розвитку бізнесу DebtX Гифорд Вест.

Переможцем торгів стала компанія "Скай", підконтрольна підприємцю Андрію Веревському. Спочатку активи були придбані за 906 млн грн. Але Окружний адміністративний суд Києва заблокував результати торгів за позовом компанії, яка не брала участі в торгах. В результаті, компанія "Скай" стала переможцем торгів запропонувавши ціну в 182,5 млн грн.

"Коли вдалося зберегти хоча б частково вартість активів, ми провели 15 торгів, і врешті-решт зустрілися з ще однією схемою – це призупинення торгів через оскарження в суді. Фонд побудував прозору систему продажів. Ми запросили кращих радників світу, які продавали цей актив. А що сталося? А нічого не станеться, поки не буде прозорої судової системи", - впевнена Світлана Рекрут.