підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 12:05 333
Політика 2019-06-20T14:30:04+03:00
Українські Новини
ФГВФО заявив, що торги з продажу активів Дельта Банку пройшли законно

ФГВФО заявив, що торги з продажу активів Дельта Банку пройшли законно

Представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заявили про законність проведення торгів з продажу активів Дельта Банку. "Ми (Фонд) – технічне забезпечення процесу. Ми зробили все, щоб торги були прозорими", - заявила на прес-брифінгу в кризовому Українському медіа центрі заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Нагадаємо, в березні 2019 ФГВФО виставив на продаж права вимог за кредитними договорами Дельта Банку. Під заставу кредитів були надані такі компанії як Іллічівський зерновий порт, Іллічівська зернова компанія, Стройбуд Іллічівськ і Одеський масложировий комбінат. Спочатку активи торгувалися в системі ProZorro, але інтересу в українських інвесторів не викликали. Тоді Фонд залучив в якості міжнародного консультанта компанію DebtX.

"Ми продаємо не власність або активи, а проблемні позики. Ми працюємо в сфері стресових інвестицій. Люди купують можливість працювати з цими проблемними позиками. І інвестор не має гарантій, що він отримає контроль над цими активами", - пояснив директор по міжнародних операціях і розвитку бізнесу DebtX Гифорд Вест.

Переможцем торгів стала компанія "Скай", підконтрольна підприємцю Андрію Веревському. Спочатку активи були придбані за 906 млн грн. Але Окружний адміністративний суд Києва заблокував результати торгів за позовом компанії, яка не брала участі в торгах. В результаті, компанія "Скай" стала переможцем торгів запропонувавши ціну в 182,5 млн грн.

"Коли вдалося зберегти хоча б частково вартість активів, ми провели 15 торгів, і врешті-решт зустрілися з ще однією схемою – це призупинення торгів через оскарження в суді. Фонд побудував прозору систему продажів. Ми запросили кращих радників світу, які продавали цей актив. А що сталося? А нічого не станеться, поки не буде прозорої судової системи", - впевнена Світлана Рекрут.
Архів
Новини
НАБУ провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП, - Корольчук 15:10
АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту 14:54
Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях 14:52
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень 14:29
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok