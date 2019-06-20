За позовом УПЦ відкрито справу про незаконну реєстрацію ПЦУ в Окружному адмінсуді Києва

Окружним адміністративним судом Києва було відкрито провадження за позовом Київської митрополії Української Православної Церкви про незаконність проведення державної реєстрації релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє Синодальний Юридичний відділ УПЦ, передають Українські Новини.

Позов був поданий на Міністерство культури України та Державний реєстратор КП "Центр правової допомоги та реєстрації", виробництво було прийнята до розгляду 18 червня.

УПЦ пояснює свій позов допущенням суттєвих порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій, у зв'язку з чим, на думку УПЦ, рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи з найменуванням "Київська митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" та відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваннях повинен бути скасований судом.

Повідомляється, що зараз Київська митрополія УПЦ проводить підготовчі дії до участі у розгляді справи.

Як повідомляли Українські Новини, суд зупинив процес примусового перейменувати УПЦ. Також УПЦ заявляла, що в Київській митрополії можуть провести обшуки.

Тим часом УПЦ вважає закон про перейменування церкви "жовтими зірками для євреїв часів Голокосту".