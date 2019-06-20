Байкера викинуло з мотоцикла посеред дороги в потік машин на Окружній у Києві

У середу, 19 червня, на Окружній дорозі в Києві мотоцикл протаранив Daewoo Lanos. Від удару водія байка викинуло з транспортного засобу, після чого він прокотився асфальтом і влетів у Audi. Мотоцикліста забрали в лікарню, повідомляє "Інформатор"\r\nМомент аварії зафіксував відеореєстратор водія Lanos.\r\nНа запису видно, що Daewoo різко зупинився через автомобіль попереду, що перелаштувався. При цьому водій мотоцикла не встиг зреагувати на цей маневр. Тоді він відправив двоколісний під Lanos, а сам проїхався кілька метрів асфальтом і вдарився об бампер Audi. Результатом події став перелом гомілки та чисельні забої. Мотоцикліст знаходиться під наглядом лікарів.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з'явилося видовищне відео масштабного ДТП у Києві на Окружній дорозі. Також на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП: постраждали 5 осіб.\r\nРаніше на Окружній у Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою.