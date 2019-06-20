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20 червня 2019, четвер, 08:59 20
Події 2019-06-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Байкера викинуло з мотоцикла посеред дороги в потік машин на Окружній у Києві

Байкера викинуло з мотоцикла посеред дороги в потік машин на Окружній у Києві

У середу, 19 червня, на Окружній дорозі в Києві мотоцикл протаранив Daewoo Lanos. Від удару водія байка викинуло з транспортного засобу, після чого він прокотився асфальтом і влетів у Audi. Мотоцикліста забрали в лікарню, повідомляє "Інформатор"

Момент аварії зафіксував відеореєстратор водія Lanos.

На запису видно, що Daewoo різко зупинився через автомобіль попереду, що перелаштувався. При цьому водій мотоцикла не встиг зреагувати на цей маневр. Тоді він відправив двоколісний під Lanos, а сам проїхався кілька метрів асфальтом і вдарився об бампер Audi. Результатом події став перелом гомілки та чисельні забої. Мотоцикліст знаходиться під наглядом лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилося видовищне відео масштабного ДТП у Києві на Окружній дорозі. Також на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП: постраждали 5 осіб.

Раніше на Окружній у Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою.

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