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20 червня 2019, четвер, 08:39 39
Політика світу 2019-06-20T11:15:03+03:00
Українські Новини
ФБР знало, що використовує в справі Манафорта ймовірно фальшиві документи, - ЗМІ

ФБР знало, що використовує в справі Манафорта ймовірно фальшиві документи, - ЗМІ

"Два основних документи, які ФБР використовувало для виправдання розслідування виборчої кампанії Дональда Трампа в 2016 році, можуть виявитися помилковими." Про це написав журналіст-розслідувач Джон Соломон для американського політичного видання The Hill, інформує портал bykvu.com.

Перший документ - досьє, складене колишнім оперативником британської розвідслужби Крістофером Стилом, поширене в ході передвиборної кампанії 2016 з викладенням доказів, що нібито мали місце змови Трампа з Росією.

"В кращому разі досьє Стіла - це "неперевірена і непристойна" пам'ятка про політичні дослідження, фінансовані конкурентами Трампа. У гіршому випадку - це може бути дезінформація Росії, що не варта нічого", - зазначив журналіст.

Другий документ - записи, відомі як "чорна бухгалтерія", виявлення якої в Україні влітку 2016 року спонукало Пола Манафорта піти у відставку з посади голови виборчої кампанії Трампа і в кінцевому підсумку зіткнутися з обвинуваченням в США. ФБР подавало ці записи як одну з причин поновлення кримінальної справи проти Манафорта, яку було припинено в 2014 році.

За інформацією журналіста, федерали неодноразово отримували попередження про те, що цьому документу не можна довіряти і, швидше за все, він був фальшивим, згідно з іншими документами і більш ніж дюжині інтерв'ю з обізнаними джерелами. Зокрема, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що попередив співробітника правоохоронних органів Держдепартаменту США і кількох агентів ФБР в кінці літа 2016 року про те, що українська влада, яка виявила книгу, вважає, що це, ймовірно, підробка.

"Її не можна було вважати документом Манафорта. Вона не була завірена і жодним чином не повинна використовуватися для пред'явлення звинувачень кому-небудь", - цитує журналіст слова Холодницького агентам ФБР.

Те ж український діловий партнер Манафорта і постійний інформатор Держдепартаменту Костянтин Килимник розповів уряду США майже відразу після того, як The New York Times написала в серпні 2016 року, що документ, ймовірно, був підробкою.

Манафорт "не міг провезти великі суми грошей через три кордони. Угода завжди була іншою - платежі здійснювалися банківськими переказами його компаніям, що не є порушенням", написав Килимник в електронному листі високопоставленому чиновнику США 22 серпня 2016 року.

Він додав: "У мене є кілька питань про цю чорної готівки, тому що ці опубліковані записи не мають сенсу. Терміни не збігаються ні з чим, пов'язаним з платежами Манафорту... Це не відповідає моїм записам. Всю оплату Манафорт отримав перекладами, а НЕ готівкою".

Спеціальному раднику Роберта Мюллера і ФБР були надані копії попередження Килимника, згідно трьох джерел, знайомих з документами.

Журналіст зазначає, що умисне введення в оману або підозрілих доказів у судовому розгляді федерального суду порушує правила ФБР і може, за певних обставин, бути злочином. Однак у справі Манафорта ФБР і офіс Мюллера не посилалися на самі записи "чорної бухгалтерії", а замість цього цитували повідомлення засобів масової інформації про це.

"Врешті-решт, найкращим доказом того, що ФБР знало, що "чорна бухгалтерія" була фіктивною, є те, що прокурори так і не представили її присяжним на процесі Манафорта", - пише журналіст.

Раніше журналіст-розслідувач Джон Соломон повідомив, що в звіті спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в американські президентські вибори бізнесмен і екс-розвідник РФ Костянтин Килимник зображений як ключова фігура можливої ​​змови, тоді як дані інших відомств свідчать про його тісну співпрацю в якості інформатора з Державним департаментом США.

Політтехнолога президента США Пола Манафорта, який відбуває покарання за податкове і банківське шахрайство, етапують до в'язниці Нью-Йорка для участі в новому судовому процесі.

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