Митрополит Онуфрій зустрівся з буковинською школяркою, яку цькували однокласники за відвідування "неправильної церкви"

Митрополит Онуфрій зустрівся з Христиною Велущак і її мамою. Фото: news.church.ua

Митрополит Онуфрій зустрівся з Христиною Велущак і її мамою. Фото: news.church.ua

19 червня митрополит Онуфрій зустрівся у своїй резиденції на території Києво-Печерської Лаври з Христиною Велущак — випускницею 9-го класу Задубровського навчально-виховного комбінату (НВК) Заставнівського району Чернівецької області, яку не допустили на випускний вечір через те, що Христина ходить до храму Української православної церкви (УПЦ). Дівчину супроводжувала її мама Кароліна Велущак.

Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший владика розпитав гостей про церковну ситуацію, яка склалася в Задубрівці і про особливості конфлікту в школі. Христина розповіла митрополиту Онуфрію про образи та насмішки, які їй довелося перетерпіти від однокласників, їх батьків та односельчан через те, що вона залишається парафіянкою громади УПЦ.

Митрополит Онуфрій з Христиною Велущак та її мамою. Фото: news.church.ua

Її мама Кароліна ознайомила Предстоятеля про сучасний стан міжцерковного протистояння в Задубрівці, зокрема, і на Буковині, загалом.

Митрополит Онуфрій наголосив на необхідності залишатися вірними Богові та Його Святій Церкві в будь-яких умовах та життєвих випробуваннях. Архіпастир дав Христині з мамою духовні настанови, побажав Божої підтримки та заступництва святих на подальшому життєвому шляху родини, привітав із святом Пресвятої Трійці, вручив святкові подарунки та благословив.