Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі умовно за заклики приєднати Волинську область до Польщі

Луцький міський суд засудив 23-річного чоловіка до 3 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку 1 рік за заклики приєднати Волинську область до Польщі. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Волинської області, передають Українські Новини.

"Жителя Волині покарали за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, поширюючи матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також до об'єднання волинських земель з Республікою Польща, 23-річний мешканець Любомльського району вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Суд визнав його винним у скоєнні цього злочину.

На судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому визнав повністю та щиро розкаявся.

Суд врахував молодий вік підсудного, наявність на його утриманні малолітньої дитини.

Тому чоловікові призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку 1 рік.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2018 року Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив 64-річного жителя Волинської області до 3 років позбавлення волі з встановленням однорічного іспитового строку умовно за сепаратистські публікації в російській соціальній мережі "Однокласники".