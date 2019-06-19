Введення нового ринку електроенергії сприятиме роботі столичних ТЕЦ, – Трохимець

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що запуск нового ринку електроенергії сприятиме роботі столичних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), а не зупинить її.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи повідомлення заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петра Пантелєєва щодо можливої зупинки ТЕЦ-5 через запровадження ринку електроенергії.

"Співробітники КП "Київтеплоенерго", судячи з усього, ввели очільників міста в оману. Саме так я сприймаю заяву заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, про те, що з введенням нового ринку електроенергії нібито буде зруйнована система розрахунків та зупиняться столичні ТЕЦ. Насправді ж це не відповідає дійсності", - написав Трохимець.

Експерт зазначив, що законом "Про ринок електричної енергії" передбачено підтримку ТЕЦ. Зокрема, уряд може ухвалити рішення про тимчасову підтримку деяких виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції чи модернізації. Крім того, уряд створив передбачені законом підприємства, що забезпечуватимуть функціонування нової моделі ринку.

"Також згідно з постановою уряду на базі ДП "Енергоринок" (оптового покупця та продавця електроенергії в існуючій моделі) створено ДП "Оператор ринку", який і буде забезпечувати роботу нового оптового ринку електроенергії. У новій моделі, запуск якої намічений на 1 липня, оператор відповідатиме за організацію купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку. Також створено ДП "Гарантований покупець", який викуповуватиме об’єми електричної енергії, що вироблена на об’єктах електроенергетики, які отримали право на державну підтримку (в тому числі і "зелені"), - написав Трохимець.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електричної енергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно. На засіданні уряду 12 червня було призначено керівників держпідприємств "Оператор ринку" та "Гарантований покупець", що забезпечуватимуть функціонування ринку.