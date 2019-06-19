26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019

26 червня 2019 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019.

Організації ВПО вимагають від новообраного Президента України зобов’язати Кабінет Міністрів України до кінця 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 із залученням незалежних аудиторів, та громадського сектору, як дорадчого органу, і оприлюднити результати аудиту.

Також активісти наполягають на тому, щоб до кінця поточного року голова держави зобов’язав Кабмін здійснити детальний аналіз діючих/реалізованих житлових програм по областях України та оприлюднити результати.

Переселенці, які мають статус учасника бойових дій, звертаються до Президента України та Кабінету Міністрів України із окремою вимогою профінансувати реалізацію Постанови КМУ від 18 квітня 2018 р. № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Переселенці вимагають від новообраного керівника держави зобов'язати уряд розробити умови для створення електронного Реєстру потреб ВПО та технічного забезпечення його функціонування. Додатковою вимогою є створення окремої дорадчої/експертної ради при Президентові України по проблемам ВПО, деокупації Донбасу та Криму.

Переселенці вважають, що така рада має створитись на волонтерських засадах із самих керівників/лідерів членських громадських, благодійний організацій ВПО, і надати вперше за 6 років можливість самим ВПО та ВПО/АТО брати участь формуванні політики по темам ВПО та Донбасу/Криму.

01.07.2019 року під стінами КМУ внутрішньо переміщеними особами, які мають статус УБД, анонсовано проведення безстрокового лежачого мітингу. До даного мітингу планують долучатись і ВПО без даного статусу, щоб таким чином спонукати посадових осіб до вирішення питань, пов’язаних із анексію Криму та окупацією Донбасу.

Спікери:

Греков Микола, мер м.Олександрівськ Луганської області, доброволець "Айдар";

мер м.Олександрівськ Луганської області, доброволець "Айдар"; Вірьовкіна Лілія, голова ГО "Ти потрібен Україні", ГС "Сильніші разом";

голова ГО "Ти потрібен Україні", ГС "Сильніші разом"; Еміралієв Рустем, голова ГО "Кримські переселенці";

голова ГО "Кримські переселенці"; Макада Ганна, голова ГО "Об’єднання переселенців "Квітень - 2014";

голова ГО "Об’єднання переселенців "Квітень - 2014"; Лавриненко Олександр , голова ГО "Спільнота біженців з Донецька та Сходу України".

Додатково:

Ці вимоги з’явилися у результаті аналізу та оцінки результатів впровадження інтеграції внутрішньо переміщених осіб за ініціативою ГС "Сильніші разом". Вперше за п’ять років з початку окупації Донбасу та Криму організації переселенців з усієї України об’єднались, щоби вивчити ситуацію із забезпеченням та реалізацією їхніх прав та свобод. Тому 12 грудня 2018 року за сприянням ПРООН в Україні у місті Дніпрі відбувся Форум організацій внутрішньо переміщених осіб. У підсумку спільної роботи впродовж 3 місяців на волонтерських засадах з’явився спільний документ "Оцінка результатів впровадження Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Плану заходів з реалізації Стратегії…", який був підписаний 51 організаціями ВПО та ВПО/АТО.

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