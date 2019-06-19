Корольчук розвіяв міфи про підвищення тарифів на електроенергію

Напередодні запуску нового ринку електроенергії засоби масової інформації (ЗМІ) поширюють міфи про підвищення вартості тарифів.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи поширену ЗМІ інформацію щодо зростання з липня ціни на електроенергію від постачальника "останньої надії" на 30%.

"Мова йде про "Укрінтеренерго" - компанію, яка є постачальником "останньої надії". Та її частка на ринку становить 1,5% - трохи менше 2 млрд кВт/год. Тому не можна говорити, що такий обсяг є серйозним ціновим показником і може вплинути на ріст тарифів взагалі", - написав експерт.

Також Корольчук звернув увагу, що ЗМІ через необізнаність ототожнили клієнтів компанії "Укрінтеренерго" з обленерго та на цій підставі зробили висновок про збільшення тарифів для їх споживачів.

"Як виявилося не до всіх у країні дійшли новини про те, що обленерго – це вже далеко не ті обленерго, які були іще навіть у 2018 році. Компанії розділилися на 2 сегменти – постачання (продаж) і розподіл (транспортування). І тому ставити знак дорівнює між 34 клієнтами і 34 обленерго – не можна. Обленерго займаються розподілом, а не продажем. Радше, мова йде про 34 компанії (не обленерго), які займаються продажем електроенергії. Ну, буває, сплутали мережі (проводи) і трейдерів (офіси продавців)", - відзначив експерт.

Корольчук наголосив, що після запуску нової моделі ринку електроенергії тарифи для населення не зростуть.

"Шкода, що подібна рутинна і робоча інформація перетворюється у черговий міф і лише зайвий раз лякає і так нервового українського споживача. Наразі потрібно пам’ятати: тарифи на електроенергію не зростають", - написав Корольчук.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами Європейського Союзу (ЄС), має бути запроваджено 1 липня 2019 року. За законом, угода з постачальником "останньої надії" гарантує постачання електроенергії, якщо споживач не уклав договір з іншим постачальником. Постачальником "останньої надії" уряд визначив компанію "Укрінтеренерго".

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.