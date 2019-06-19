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19 червня 2019, середа, 17:05 158
Верховна Рада і партії 2019-06-19T18:30:03+03:00
Українські Новини
Питання ціни газу має бути вирішене до осені, – Льовочкін

Питання ціни газу має бути вирішене до осені, – Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін заявив, що в рамках чинного меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) ціна на газ протягом наступного опалювального сезону повинна зрости до 12,3 тис. гривень за 1 тис. куб. метрів, що призведе до повної катастрофи в комунальному секторі. Щоб її уникнути, питання ціни газу має бути вирішене вже влітку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

"Постанова Кабміну від 15 листопада 2018 року пропонує підняти ціну газу з 1 січня 2020 року до 12,3 тис. гривень за 1 тис. куб. метрів. І вона досі не скасована. З тих пір світові ціни на газ знизилися, але навіть з урахуванням цього зниження встановлення паритетної ціни для населення означатиме подорожчання до 10 тис. і відповідне зростання цін на опалення. Для наших громадян і нинішні тарифи непідйомні, що підтверджується різким зростанням заборгованості за послуги ЖКГ. Нове зростання цін призведе до повної катастрофи комунального сектору", – сказав Сергій Льовочкін.

Народний депутат переконаний, що листопадова постанова уряду має бути скасована. А одночасно з цим необхідно провести перегляд формули, яка визначає ціну газу для населення і підприємств теплокомуненерго.

"Необхідно відмовитися від самого принципу паритету з ціною імпортного газу та повернутися до схеми, що існувала до 2015 року, коли газ внутрішнього видобутку за ціною нижче 100 доларів за тисячу кубів спрямовувався на потреби населення. При такому підході реально зниження тарифів майже в два рази", – пояснив він.

"Якщо ж новий уряд відійде від політизації газового питання і зможе укласти прямий контракт з "Газпромом", то і ціна імпортного газу для України буде дешевше світової. При такому підході ми зможемо забезпечити низьку ціну на газ як для населення, так і для промисловості. У цій ситуації тарифи будуть нижчими, а зарплати українців – вищими, і загроза комунальної катастрофи піде назавжди", – підсумував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Сергій Льовочкін Ціна на газ

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